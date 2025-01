MOST ide u prikupljanje potpisa za interpelaciju o inflaciji, opleli i po ministru Šušnjaru: "Sramotno je..."

Klub zastupnika Mosta najavio je u utorak da će započeti s prikupljanjem potpisa za interpelaciju o inflaciji, kako bi se o tom problemu koji tišti građane raspravljalo u Hrvatskom saboru te ponudila rješenja, budući da vladajući nisu uspjeli obuzdati divljanje cijena.

"Upućujemo interpelaciju o inflaciji, o problemu koji najviše tišti građane u Hrvatskoj. Želio bi da ljudi u Hrvatskoj imaju pristojan život i mogućnost da žive pristojnim životom. Oni imaju pravo na to", rekao je predsjednik Mosta Božo Petrov na konferenciji za novinare u Saboru.

Smatra sramotnim da se građanima govori da peku kruh kod kuće ako ga ne mogu kupiti.

"Nećemo dopustiti da se ta tema gurne u zapećak i da vladajući pomisle kako je najvažnija stvar na svijetu hoće li predsjednik Vlade gostovati na inauguraciji predsjednika Republike. Boli me briga, to je znak pristojnosti", poručio je Petrov upitavši pritom hoće li i mjesečna primanja građana narasti kada već vladajući nisu obuzdali divljanje cijena, što im je zadaća.

Zastupnik Mosta Marin Miletić upozorio je kako imamo više od 271.000 umirovljenika, što su tri grada veličine Rijeke, koji mjesečno imaju 395 eura mirovine, a postoje i ljudi koji su radili 42 godine radili u ministarstvu i imaju mirovinu nešto višu od 500 eura.

"Plenković priča bajke. On je čovjek koji je potpuno odcijepljen od naroda i volje birača. Plenković priznaje svaku političku utakmicu u kojoj on izađe kao pobjednik. A u kojoj god političkoj utakmici s njim bude 'opran pod' onda to ne prihvaća", rekao je Miletić.

Ocijenio je kako su nedjeljni predsjednički izbori pokazatelj da je pokrenut konačni pad Andreja Plenkovića, te izrazio nadu da će Hrvatska na predstojećim lokalnim izborima prodisati.

Troskot je upozorio na problem trgovačkih lanaca i smatra nemogućim da je cijena iste robe u susjednim zemljama tri puta niža nego u Hrvatskoj. Pita gdje je Državni inspektorat da s terena upozori na te stvari i dodaje kako Vlada šuti jer od takve situacije ima koristi, budući da s rastom cijena raste i prihod od PDV-a kojim se puni proračun.

