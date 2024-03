Analiza Ivane Petrović: "Milanović je ovo dugo pripremao, a trebao je objaviti datum i zašutjeti. Čeka nas izrazito prljava kampanja"

"Čini mi se da je Zoran Milanović ovo dugo pripremao. Samo kad se proanaliziraju njegove izjave zadnjih pola godine uključujući i onu prekjučer kad je kritizirao HDZ i govorio da ga je dosta, on je debelo izlazio izvan svojih ustavnih ovlasti predsjednika. Trebao je objaviti datum izbora i zašutjeti, to je zadaća predsjednika Republike", smatra Ivana Petrović, urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.

Analizirajući neke Milanovićeve poteze u predsjedničkom mandatu, Petrović kaže da se trudio zadržati naklonost ljevice, ali i pridobiti desnicu zbog čega se često bavio domovinskim temama i podjelom odlikovanja.

"Mislim da ih tvornica ne može više ni proizvesti koliko je ljudi to dobilo. Desni birači su, ako je suditi prema njegovom profilu na društvenoj mreži, tada reagirali jako pozitivno - tako je, bravo care, ti si taj. Očito su se dali navući na tu priču", kaže Petrović. .



Nikolu Grmoju i Most te Sandru Benčić smatra luzerima u ovom kontekstu, dok joj je zanimljivo kako Domovinski pokret može i s jednima i s drugima. "Dakle, stranka koja se deklarira kao antiglobalistička, suverenistička, domoljubna bi očito mogla ići s ljevicom koja to sve nije", naglasila je Petrović.

Ivana Petrović - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Uvjerena je da bi Ustavni sud trebao reagirati ukoliko se Milanović kandidira bez da je podnio ostavku. "I predsjednik Ustavnog suda s kojim sam se danas kratko čula i profesor emeritus Branko Smerdel s kojim sam se također čula, i još neki eksperti iz ustavnog prava su rekli da to nije moguće i da je tu članak 98 Ustava itekako jasan.Ukoliko se on ipak odluči staviti na listu, onda to ide DIP-u. Sumnjam da bi to DIP prihvatio osim ukoliko nisu teški diletanti. Ukoliko DIP usvoji prigovore na listu onda to ide na Ustavni sud. Tako da se možemo naći u općem kaosu i ustavnoj krizi", kaže Petrović.

Ne razumije ni zbog čega Milanović spominje vladu nacionalnog spasa u 2024. godini i kaže da ju sve to podsjeća na 1991. godinu kada je Borislav Jović podnio ostavku na mjesto krnjeg predsjedništva kako bi izazvao vojni udar da ne bi došao Stipe Mesić. "Ovo da bi kao predsjednik bio na listi sam jedino čula još od Mislava Kolakušića i nikoga više. I ako doista izlazimo na izbore na međunarodni dan cirkusa, pitam se zaslužuje li Hrvatska takav cirkus", kaže Petrović.

Što se izborne kampanje tiče, Milanovićev potez sve mijenja. Prije njegove objave činilo se da će HDZ voditi pozitivnu kampanju u kojoj će naglašavati svoje uspjehe poput ulaska u Schengen, izgradnju Pelješkog mosta, povišice plaća i mirovina i slično.

"Ali nakon današnje konferencije za novinare mislim da će HDZ promijeniti narativ i da će vaditi sve negativnosti predsjednika Milanovića dok je bio premijer uključujući i korištenje obavještajnih podataka. Mislim da biti će izrazito prljava kampanja koja će se u konačnici svoditi izravno na borbu Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića", zaključila je Petrović.

