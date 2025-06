U masovnoj pucnjavi u Gazi 40 mrtvih, polovica ubijena kod centra za distribuciju hrane: "To je bila zamka"

Najmanje 40 ljudi je poginulo u izraelskoj paljbi u ponedjeljak, a polovica njih u blizini centra za distribuciju pomoći Humanitarne zaklade za Gazu (GHF), objavilo je ministarstvo zdravstva priobalne enklave, dok su dužnosnici Ujedinjenih naroda osudili novi sustav raspodjele hrane.

Bolničari su kazali da je najmanje 20 ljudi ubijeno, a 200 drugih ranjeno blizu centra za distribuciju pomoći u Rafahu, što predstavlja najnoviju masovnu pucnjavu u kojoj su ubijene stotine Palestinaca dok su pokušavali doći do hrane otkako je Izrael uveo novi sustav raspodjele djelomično ukinuvši gotovo tri mjeseca dugu blokadu.

"Nemojte ići onamo. To je zamka"

Izrael je odgovornost za distribuciju većine humanitarne pomoći kojoj dopušta ulazak u Gazu predao u ruke GHF-a, nove organizacije koju podupiru Sjedinjene Američke Države i koja upravlja trima punktovima koje štite izraelski vojnici.

Gaza Foto: Afp

Ujedinjeni narodi su odbacili takav sustav, rekavši da je distribucija GHF-a neadekvatna, opasna te da krši načelna humanitarne nepristranosti.

Izraelska vojska nije odmah komentirala izvješća o pucnjavama u ponedjeljak. U ranijim incidentima bi povremeno priznala da su vojnici otvorili vatru blizu centara za humanitarnu pomoć, no okrivila bi militante da su isprovocirali nasilje.

Rodbina stradalih je došla u bolnicu Naser kako bi oplakivali svoje pokojne, a žene i djeca su jecali pored tijela zamotanih u bijele plahte.

"Otišli smo tamo misleći da ćemo dobiti pomoć da nahranimo svoju djecu, no ispostavilo se da je to bila zamka, ubojstvo. Savjetujem svima: nemojte ići onamo", rekao je Ahmed Fajad, jedan od onih koji su pokušali doći do humanitarne pomoći u ponedjeljak.

"Smrtonosan sustav distribucije"

Philippe Lazzarini, čelnik agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), u objavi na društvenoj platformi je napisao: "Brojni ljudi su ubijeni i ozlijeđeni u proteklim danima, uključujući izgladnjele ljude koji su nastojali dobiti nešto hrane od smrtonosnog sustava distribucije".

Gaza Foto: Afp

Prije nego što je uspostavljen novi sustav, pomoć su za 2,3 milijuna stanovnika Gaze distribuirale uglavnom UN-ove agencije poput UNRWA-e, koja zapošljava tisuće djelatnika u Gazi i upravlja stotinama lokacijama širom enklave.

Izrael je rekao da je morao preuzeti kontrolu nad distribucijom jer su borci Hamasa preusmjeravali hranu. Militanti to poriču i tvrde da Izrael koristi glad kao oružje.

Lazzarini je rekao da Izrael nije ukinuo ograničenja za agencije UN-a, uključujući UNRWA-u, usprkos velikoj količini koja je spremna da uđe u enklavu.

"Izrael je hranu pretvorio u oružje"

Izraelska vojna agencija koja koordinira pomoć (COGAT) u nedjelju je objavila da je ovog tjedna omogućila da u Gazu uđe 292 kamiona s humanitarnom pomoći Ujedinjenih naroda i međunarodne zajednice, uključujući hranu i brašno.

Kazala je da će izraelska vojska i dalje dozvoljavati ulazak humanitarne pomoći te istodobno osiguravati da ona ne dođe do Hamasa.

Prije incidenta u ponedjeljak, ministarstvo zdravstva u Gazi, kojom upravlja Hamas, objavilo je da je blizu centara za distribuciju pomoći ubijeno najmanje 300 osoba, a da je ranjeno više od 2600 otkako je GHF počeo s radom.

Volker Tuerk, visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, poručio je Vijeću za ljudska prava u Ženevi u ponedjeljak da je Izrael u Gazi hranu "pretvorio u oružje". Ponovo je pozvao na istragu smrtonosnih napada blizu objekata za distribuciju GHF-a.

"Izraelska sredstva i metode ratovanja nanose zastrašujuću, nesavjesnu patnju Palestincima u Gazi", rekao je Tuerk.

"Uznemirujuća, dehumanizirajuća retorika viših dužnosnika izraelske vlade podsjeća na najteže zločine", dodao je.