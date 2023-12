Ministar Filipović je la pa-pa, pa imamo pitanje za premijera: ''Pliz, smijemo li ga opet zvati Dragutin, Danijel i Damir?''

Znate onog Filipovića iz Vlade? Davor se zove. Ministar je. Gospodarstva. Ma znate, visok 2 metra, kratka smeđa kosa. Ministar Davor Filipović, sigurno ste ga vidjeli na televiziji. Fakat visok čovjek. Stajao je nekoliko puta iza premijera. Neeeee Tarik. Davor Filipović. Davor. DAVOR! Sjedi na sjednicama Vlade i ponekad nešto priča. Visok je čovjek. Ma ne Mirko Filipović. Davor.

Znate li tog ministra? Ma nije više ni važno. Od danas nije više ministar.

Ministrov savjetnik Jurica Lovrinčević uhvaćen je u aferi u kojoj je državne pare nudio lokalnoj televiziji za oglašavanje ako zauzvrat dobije pinkicu. Pinkicu od 100 tisuća eura. On je kao na putu, ali se ipak odlučio oglasiti na društvenoj mreži koju malo tko vidi i prati, gdje je procijedio nešto na foru da nije uzimao mito, ali i uspio se pohvaliti da mu novca ne nedostaje. Znači, lik ima para, ali je ipak htio to malo podebljati, očito.

Premijer Plenković dosadašnje ministre s prstima u pekmezu i do grla u problemima uvijek je branio do zadnje kapi krvi i znoja. ''Neće mi mediji i USKOK određivati tko će biti ministar u mojoj Vladi'', grmio je Plenković i uvijek do samog kraja branio svoj izbor za ministra, čak i ako je bilo jasno iz aviona da je kraj. Jedini kojeg nije branio je Banožić, ali on je ubio čovjeka, pa tu valjda nije imao puno izbora.

Sad se dogodio Filipović. Znate onaj Davor. Ah, da, ne znate. Nema sad ni veze. Plenković je u miru pročitao portale, srknuo malo kavice i presudio – Filipović mora otići. Odmah i sad. Kao da je jedva dočekao. Zato je ovo vijest.

Smijenio je ministra koji nije ni trebao biti ministar. Ministra kojeg nećemo baš pamtiti, osim po nekoliko bizarnih priča.

Oni istančanog pamćenja sjećaju se Filipovićeve najave izgradnje tvornice za cjepivo protiv raka u Zagrebu, a sjećanje će teško izblijedjeti o priči o semaforu. Taj ministar, nije sad važno kako se zove, ničim izazvan ispričao je da je na semaforu u Americi čekao i čekao da prijeđe cestu jer nije znao da treba stisnuti gumb kako bi se upalilo zeleno. Osim toga pamtit ćemo i tvrdnju premijera da Filipović nije pobijedio u utrci za zagrebačkog gradonačelnika jer su ga mediji zvali Damir. Dragi čitatelji, evo opet prilike. Sad ga opet smijemo zvati Dragan, Darko, Dominik, Domagoj, Dragutin. Jedino je sreća što ga više nećemo ni zvati.