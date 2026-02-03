Upaljeni meteoalarmi! Dijelu Hrvatske prijeti ledena kiša

Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za utorak zbog jakog je juga duž cijele obale označio žuti alarm.

Na sjevernom Jadranu jugo će, praćen kišom, lokalno i obilnom, imati i olujne udare s brzinom do 65 kilometara na sat. U Dalmaciji će puhati jako do olujno jugo s brzinama vjetra do 85 kilometara na sat. Žuti alarm dignut je i za Slavoniju zbog mogućosti za lednu kišu, posebno za područje uz mađarsku granicu.

U unutrašnjosti zemlje vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 6 do 11, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva.

I u srijedu se na obali i područjima uz nju očekuje jako jugo, koje će dodatno jačati na području južne Dalmacije. Postupno smirivanje očekuje tijekom u četvrtak.

Problemi u pomorskom prometu

Jako jugo izazvalo je problem i u pomorskom prometu, pa su u prekidu neke trajektne i brodske linije.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su

trajektna linija: Lopar – Valbiska;

brodske linije: Zadar – Preko i ﻿Mali Lošinj – Unije – Susak.

Na liniji 9308 Rijeka – Cres – Mali Lošinj i liniji 9309 Rijeka – Rab – Novalja da je obustavljena prodaja karata te se čeka službena vremenska prognoza u 13 sati o prometovanju/neprometovanju katamarana, javlja HAK.