Hrvati bijesni zbog cijena nekretnina: "Imam 185.000 eura keša, kažu mi da nije dosta"; "Svaki put dođe mi da plačem"

Kupci nekretnina najviše se i dalje žale na prenapuhane cijene o čemu se vode rasprave na hrvatskom Redditu gdje se razmjenjuju iskustva. Mnogi traže pomoć onih koji su prošli ili prolaze sada muke po kupovini stana. Za pristojan dvosoban stan na pristojnoj lokaciji nije više dovoljno niti da donesete gotovo 200 tisuća eura u kešu. O tome je progvorio jedan korisnik Reddita.

"Kupujem stan u Zagrebu, s dvije spavaće sobe (60-80m2) do 185.000 eura. Plaćam u gotovini. Oko 90 posto stanova je oglašavaju agencije za nekretnine kojih ima jako puno. Agenti mi redovito kažu kako je to premalo novaca za tu kvadraturu i kako trenutno nemaju ništa u ponudi. Nakon što odem direktno na stranice tih agencija, redovito nađem 4 ili 5 prodanih stanova u istom rangu po kvadraturi i budžetu s kojim raspolažem. Jasno mi je da su stvarne cijene stanova cesto i do 30 posto niže od oglašenih. Zanima me kako ste vi kupili stan za neki realan odnos kvadrata i cijene? Gdje pronaći vlasnike koji sami prodaju stanove?"

Novogradnja povoljnija od starogradnje

Jedan korisnik mu je odgovorio kako je nedavno kupio stan i kako je upravo zbog prenapuhanih cijena odustao od starogradnje.

"Ja sam kupio novogradnju nedavno na Španskom jer je starogradnja bolesno precijenjena kad ukalkuliraš porez i renovaciju. Na keš me ispalo 2530 eura/m2. Planirao sam kupiti starogradnju, ali tržište mi je promijenilo planove. Za gore navedenu cifru se pripremi da ćeš dobit rupetinu od stana ako ti se ne posreći nešto na preporuku. Ili budi spreman živjeti na lošoj lokaciji."

Drugi korisnik mu je odgovorio da proba s kvartovima u Zagrebu kao što su Klara, Botinec, Blato…

"Tu ima lijepih novogradnji, ali naravno ti kvartovi nose i svoje izazove (gužve i loša infrastruktura). Ali uvijek se nađe nešto dobro, sam što ti stanovi nestanu u sekundi sa tržišta", napisao je.

Još jedan kupac nekretnine požalio se na situaciju na tržištu. "Cijene nekretnina su sulude s obzirom na naš životni standard. Gdje ima kraja ovome?", pita se.

"Gledam cijene nekretnina zato što smo moja zaručnica i ja u fazi kupnje nekretnine, i svaki put kada vidim cijene dođe mi da počnem plakati i padnem u depresiju. Godinama sam se ubijao na bivšem poslu da dobijem koliko toliko veću plaću i povišicu. Uvijek kada sam otišao do banke sam dobio šamarčinu realnosti da sam kreditno nesposoban. Onda kada su cijene nekretnina bile koliko-toliko normalne ja sam bio kreditno nesposoban za bilo šta kupiti. I sada kada konačno imam dobru plaću, cijene su eksplodirale do nebesa da sam trenutno i dalje na početnoj točki kao prije 10 godina. Jedino što si mogu priuštiti je garažu. Znam da će sada biti rasprava 'pa ne moraš u Zagrebu živjeti, možeš u okolnim gradovima, možeš u Slavoniji'.

U tri godine kvadrat poskupio 76 posto?!

Upravo gledam jedan stan na Savici (znam da nije ista kvadratura, ali je ista zgrada), i ako gledamo cijenu po kvadratu, prije tri godine se stan prodavao za 2.210 €/m2 a sada agencija traži za vražji kvadrat 3.890 €/m2. To je skok od 76 posto u posljednje tri godine. Koji vrag? Kako da mladi prate taj trend? Meni je plaća skočila samo 25 posto kada sam promijenio posao, ali ovo sada doslovce tjera mene i moju zaručnicu da spakiramo kofere i odemo u Austriju raditi."

I on je dobio brojne savjete iako, teško, da će mu biti od koristi.

"Ne može tebi plaća toliko skočiti koliko će cijena nekretnina porasti. Što prije kupiš to bolje, jer u budućnosti će biti još samo gore. Da sam imao ovu plaću prije COVID-a, kupio bih stan kakav bih htio (karikiram), a sad ne mogu naći stan koji bi mi bio prihvatljiv, samo da rentu ne plaćam."

"Ja prije COVID-a kupio 62 kvadrata za 100.000 eura, sada za tu kvadraturu traže 250.000."

"Prijatelj se upravo vraća iz Austrije i šokiran je cijenama na rubu grada. A čovjek je programer s odličnom plaćom. Ne znam kako bih si ja, sa svojom višestruko manjom plaćom, ikad trebala moći priuštiti normalan život. Jedini razlog zašto sam se uopće mogla odseliti od svojih je to što dijelim troškove s dečkom."

"Inzistirati živjeti u Zagrebu je danas komoditet"

Neki su se zbog visokih cijena u metropoli odlučili preseliti u okolicu Zagreba.

"Zbog cijene nekretnina sam se odselio u satelitski grad oko Zagreba. Nikakve dodatne troškove nemam zbog toga. Idem javnim prijevozom na posao i stižem 15 minuta kasnije nego što bi stigao autom. Tih 15 minuta je zanemarivo s obzirom na to kolika bi bila razlika anuiteta kredita za stan iste kvadrature u Zagrebu.

Da, cijene su sulude, ali inzistirati živjeti u Zagrebu je komoditet danas. Hrpetina ljudi na zapadu najnormalnije putuje sat vremena za tranzit na posao, a mi kopamo kako za 15 min autom stići na posao. A da ne pričam koliko je kvaliteta života u satelitskim gradovima oko Zagreba bolja nego sam Zagreb - manji promet, sve na dohvat ruke, jeftinije usluge, vrtići u kojima ima mjesta - ma čudo."

