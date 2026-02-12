Nasilniku iz Rijeke zbog divljačkog napada određen istražni zatvor: Osumnjičen je za pokušaj ubojstva

Osumnjičeniku (29) za premlaćivanje 16-godišnjaka u središtu Rijeke istražna sutkinja Županijskog suda u Rijeci odredila je u četvrtak istražni zatvor zbog sprečavanja bijega, ponavljanja kažnjivog djela i utjecaja na svjedoke.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je izmijenilo kvalifikaciju kažnjivog djela 29-godišnjaku s nanošenja teške tjelesne ozljede, kako je prvotno izvijestila policija, na ubojstvo u pokušaju. Uz to, tereti ga se i za nanošenje teške ozljede u pokušaju, što se odnosi na ozljede koje je zadobio 20-godišnjak koji je pokušavao pomoći 16-godišnjaku.

29-godišnjaka se sumnjiči da je, zajedno i dogovorno s još dvojicom muškaraca, napao 16-godišnjaka s namjerom da ga usmrti, te su mu sva trojica zadala više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, pri tome ga teško ozlijedivši.

Policija je tijekom četvrtak uhitila i drugog osumnjičenika za napad, 33-godišnjeg hrvatskog državljana, te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Uz to je izvijestila da se očekuje uhićenje i trećeg napadača.

Napad na maloljetnika i 20-godišnjaka dogodio se u srijedu oko 4:30 u Ulici Alda Colonella u središtu Rijeke.

Prema neslužbenim informacijama, 16-godišnjak je zadobio frakture kosti lica te brojen druge ozljede.

Iz KBC-a Rijeka su u četvrtak izvijestili da je 16-godišnjaku stanje stabilno i da je na putu oporavka.