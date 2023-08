Srušili snove dvadesetak dječaka samo jednim SMS-om: "Djeca su počela plakati, nije im bilo jasno što su krivo napravili"

U jednom danu, samo jednom SMS porukom srušeni su snovi više od dvadesetero djece. A onda je na sastanku na parkiralištu na taj popis dodana još nekolicina djece rođenih 2012. godine. Na kraju, 26 malih nogometaša odnedavnog prvoligaša NK Rudeša izbačeno je na cestu uz poruku da nisu dovoljno dobri da ostanu trenirati u klubu, a klub nema dovoljno kapaciteta za treniranje onih kod kojih ne vide potencijal.

Zvuči okrutno. Profesionalni sport često je takav. Možda je ovaj pristup, iskren ili ne, pregrub i za neke starije, a u priči se ipak radi o djeci od 11 godina koji samo žele igrati nogomet. Rekreativno, naravno.

"Trener nam je to rekao doslovno na cesti ispred igrališta, bez ikakvih uljepšavanja. Djeca su počela plakati, nije im bilo jasno što su krivo napravila. Prva grupa djece doslovno je izbačena SMS porukom 'nemojte doći'. Moje dijete danima je plakalo jer se osjeća jadan i manje vrijedan, a nije mu bilo jasno zašto. To su vrlo afirmativne godine u kojima oni grade svoj karakter i samopouzdanje. Ovo je na vrlo ružan način utjecalo na sve to", ispričala je majka jednog od dječaka koji više ne može trenirati u NK-u Rudeš.

Nogometne lopte (Foto: NK Rudeš)

"Djeci se Rudeš zgadio. Žele nastaviti trenirati nogomet, ali ne u Rudešu. Ono što je dobro je da im se još uvijek nije zgadio nogomet. Ja mislim da je osnovni problem tu manjak empatije prema djeci koja imaju 11 godina i na pragu su puberteta", objasnila je majka.

Roditelji su svjesni da klub ima ograničene kapacitete, no smatraju kako bi, da je bilo volje, bilo i načina da njihova djeca nastave trenirati. Ogorčeni su i jer gledaju kako svake godine ljudi iz kluba dijele letke ispred obližnje osnovne škole i pozivaju djecu da se uključe u Otvorenu školu nogometa. A onda ih se na ovaj način izbaci iz kluba nakon godinu dana treniranja.

"Činjenica je da je teren u katastrofalnom stanju, ali prva momčad igra u Kranjčevićevoj, a na ovom terenu u Rudešu igra se samo druga liga, ostatak vremena stoji prazan. Ideja da će se Grad izmanipulirati i natjerati da dobiju teren od ragbi kluba, da se s njim spajaju i tu šire, ne bi se trebala prelamati na leđima djece od 11 godina. Ta djeca nisu kriva što klub nema adekvatan prostor, niti trebaju ispaštati. Mislim da je to na vrlo krivi način napravljeno. Ja se slažem da im treba bolji teren, ali ne preko leđa naše djece", zaključila je majka čiji će sin nogomet nastaviti igrati u susjednom NK-u Trešnjevka.

Nema mjesta za sve

O odluci da dio djece napusti klub oglasio se i NK Rudeš. Problem je što, kažu, jednostavno nemaju mogućnost trenirati toliki broj djece. Selekcije je moralo biti, bez obzira na to koliko to nepopularna mjera bila. Kako bi zadržali kvalitetu rada, moraju smanjiti broj igrača.

"I meni kao rođenom Rudešanu je žao što sva djeca iz kvarta, koja bi željela trenirati u našem klubu, nemaju tu mogućnost. Naime, ulaskom seniorske momčadi u SuperSport HNL, ali i ostankom pionira, kadeta i juniora u najvišem rangu natjecanja, za koje nam treba visoko kvalitetan rad, jednostavno smo bili prisiljeni smanjiti kapacitete naših kategorija. Razlog tome je što imamo samo jedan teren s umjetnom travom na kojem se može kvalitetno raditi. Osim toga, ni svlačionice više nisu bili dostatne, a bilo bi neodgovorno da se djeca presvlače na parkingu", rekao je direktor NK-a Rudeša Stipe Čondrić.

Iz kluba lopticu odgovornosti prebacuju na Grad Zagreb.

"Evidentno je da u kvartu imamo velik interes za bavljenjem nogometom. Imali smo već tri operativna sastanka s predstavnicima Grada i u fazi smo rješavanja dokumentacije. Moramo naglasiti, kvart raste, nekad je u njemu živjelo 10.000 ljudi, a sada je ovdje 25.000 stanovnika. Ponavljam, žao mi je što ijedno dijete koje bi željelo trenirati kod nas, mora odlaziti u susjedne klubove, ali u ovom času uistinu nemamo dovoljno kapaciteta da igraju kod nas. Dakle, ovo je zapravo i apel Gradu", pojasnio je Stipe Čondrić.