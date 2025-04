Ministarstvo tvrdi: Odaziv na štrajk je slab, djeca nek dođu sutra u školu

Što se tiče škola, štrajk je gotovo 10 posto manji, kazao je Mamić. Dodao je da je u osnovnim školama štrajk nešto veći od 11 posto, što je nešto manje nego što je to bilo u prvom danu štrajka. S gotovo 12 posto palo je na 11,6 posto.

Što se tiče organizacije nastave, 94 osnovne škole, gotovo 80 posto njih je radilo redovito. Djelomičan rad je bio u 21 školi, odnosno 17,65 posto, a svega u četiri škole, odnosno 3,36 posto nije bila organizirana nastava.

U srednjim školama drugog dana štrajka je bitno drugačija situacija, kazao je Mamić. Dvije škole ili pet posto radile su normalno, u 32 ili 80 posto nastava je bila djelomično organizirana, i u njih šest ili 15 posto uopće nije bilo nastave.

Pregovori za osnovicu kreću krajem svibnja

"Za sada smo još uvijek u relativno povoljnoj, komotnoj poziciji. Prvi dan štrajka je bio generalni, drugi dan štrajka kako ga nazivaju sindikati je cirkularni i kad se to sve skupa završi, to su dva dana izgubljene nastave", kazao je Fuchs. Dodao je da se ta dva dana još uvijek u sklopu postojećeg školskog kalendara mogu nadoknaditi. Rekao je i ako štrajk potraje da će se razmotriti druge mogućnosti.

Kazao je da pregovori za osnovicu što je i ključni zahtjev sindikata kreću krajem svibnja. "To je pravo mjesto gdje se onda može razgovarati i mislim da je najpametnije da se tako i postupi i da se školska godina odradi do kraja, kako je to školskim kalendarom i predviđeno", poručio je ministar dodavši da se nikome ne prijeti i da svi imaju pravo na štrajk.