Anica i Milan Mikulek udomili su 13-ero djece: Bilo je izazova, ali ništa ne bi mijenjali. Ma kažu, da su mlađi - sve bi ponovili!

Anica i Milan Mikulek udomili su 13-ero djece."Najveća mi je nagrada kad me dijete zagrli, poljubi i kaže mi mama. A većinom svi su me zvali mama", rekla je Anica. Svih 13! Jer toliko su djece Anica i njezin suprug Milan udomili.

Nekima je to čudno, njima potpuno normalno. Ljudski.

"A vidjela sam tu dječicu i rekla sam - ajde da ja to probam. Bojala sam se, uvijek sam razmišljala kaok bude i dobro dopeljali su mi i ja sam tu djecu jednostavno previše zavoljela", priča Anica.

"Kod nas nisu došla djeca pa u prolazu ono kako čujem to mjesec, dva tri, pa mi je ukrao pet kuna, pa mi je uzeo ovo, pa mi ne paše, dajte mi drugo. Kod nas tko je došao, tu je ostao do punoljetnosti", rekao je Milan Mikulek.

Na tom putu bilo je i straha i strepnje. Tisuću pitanja - hoće li se dijete prilagoditi, hoće li se oni snaći?

"Ispočetka su djeca znala biti samo mirna, sjedila su na jednom mjestu, samo su pregledavala gdje su, šta su", prisjeća se Anica.

Andrijana je bila jedno od te djece. Danas 20-godišnja djevojka koja radi u Zagrebu. Dobro se sjeća dana kada je saznala da joj Anica i Milan nisu biološki roditelji.

"Pa na prvu mi je bilo čudno, možda sam to trebala prije saznati, a ne poslije. Ali dobro, mislim da je to sve normalno u životu. Svatko prođe neki takav dio. Ali to su moji roditelji", rekla je Andrijana, Varaždin.

Iako su djeca koju su udomili gotovo sve djevojčice, skrbnici su i jednom dječaku. Nažalost, on čeka transplantaciju bubrega. Kako i Anica i Milan već ima dosta godina na leđima, nadaju se da će ih zdravlje služiti, da malenog uspiju izliječiti i izvesti na put.

"Ja se ne bi mogla pomiriti, ma za sva bogatstva svijeta ja se ne bih mogla odvojiti od njega", kaže Anica.

A na novinarski upit kakav je osjećaj kad kaže tata, Milanu su zasuzile oči. "Eh, ma nemojte, nemojte. Malo ste se raznježili".

Da je bilo izazova - bilo je, ali baš ništa ne bi mijenjali. Ma kažu, da su mlađi - sve bi ponovili!

"Tu smo možda čak pogriješili što nismo posvojili nešto. Pogotovo onu djecu koja nisu imala svoje roditelje, koja nemaju nikoga", kaže Milan.

Da nije sve tako komplicirano kod nas, možda bi se više ljudi odvažilo na posvajanje, kažu nam. Jer velika obitelj kakvu oni imaju je bogatstvo. Pobrojali su čak 10 unuka!

"Pa ima nas jedno sve zajedno možda 25! O Bože, pa ne stanemo svi ovdje. Muž i ja, mi zadnji jedemo", priča Anica, koja je dobitnica i nagrade za životno djelo.

Lijepo je to sve, kaže, ali najveći uspjeh joj je što je izvela svu tu djecu na put i što su oni danas dobri ljudi.

