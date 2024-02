Kretivni građani traže način da izbjegnu plaćanje jednog poreza: Traže se potvrde liječnika, ali i država ima svoje načine

Prazne vikendice diljem obale. Dok čekaju vikend ili ljeto, Općina Seget porez na njih diže s jednog na pet eura po metru kvadratnom.

"Razlika je velika, ali je još bolnije što vi za tu razliku niste dobili ništa", ispričala je Ines Galić, vlasnica kuće za odmor.

A kako bi ga izbjegli, mnogi prebivalište prijavljuju upravo na adresama kuća za odmor.

"Toga je bilo i bit će, to je tako normalno. Ako zakon to omogućava, normalno da će neko tko je penzioner i nije vezan za radno mjesto, živi u Zagrebu, da će prijavit boravište u vikendici da bi smanjio. To su naši zakoni", kaže Galić.

"Ljudi su radili te kuće za odmor, ali obzirom na svoje financijske situacije, na neki su način bili prisiljeni te kuće iznajmljivati. Da bi stvorili neki dodatni prihod za sebe i svoju familiju", pojašnjava Ivica Vulić, agent za nekretnine.

Pročitajte i ovo Subotnji prosvjed Oporba se priprema za veliki prosvjed: "Ugledali su se na organiziranje prosvjeda kao Vučić u Srbiji, nadam se da će im dati sendvič da ne budu gladni"

Međutim, za dokazati kako tamo uistinu stanujete, osim dokaza o prebivalištu priložite potvrdu liječnika obiteljske medicine. Država se dobro pripremila za moguća izbjegavanja plaćanja poreza.

"Liječničke potvrde bi se tu čak i mogle zloupotrebljavati, međutim mislim da je premali porez da bi se s time igrali", rekao je Nino Dubretić, agnet za nekretnine iz Dubrovnika.

A promjene se tiču i apartmana. Njihovi vlasnici plaćat će i porez na kuću za odmor i uobičajeni paušal po ležaju.

"Malo sam ostala zatečena sada činjenicom da slijedi novi porez i da ćemo biti obvezni plaćanja još jednog nameta. Baš sam u čudu, zašto to treba", pita se Andrea Alujević, vlasnica apartmana iz Splita.

"Svjedočimo u posljednjih nekoliko godina rast cijena. Rast apsolutno svake stavke i onda ne mogu reć da nije bilo za očekivat da će i država pokušati povećati svoje prihode. Bilo država, bilo jedinica lokalne samouprave", kaže Ivan Šustić, vlasnik apartmana.

Pročitajte i ovo Obratio se medijima Plenković o vojnom roku: "Mislite da su Ukrajinci prije 2013. gledali na vojsku kao danas? Svima se optika mijenja"

Turistički centri poput Splita i Zadra ovo porezno opterećivanje neće dizati. Za razliku od Dubrovnika koji je iskoristio maksimum.

"Od kuća ne vidim da ćemo nešto napuniti blagajnu, a ni da će smanjiti nekakav sektor kuća za odmor", dodao je Dubretić.

Nije samo hrvatska obala prepuna ovakvih kuća. Zagreb kreće sa utvrđivanjem točnog broja obveznika, a prošle godine upravo od ovog nameta uprihodio je 77 tisuća eura. Obveza građana je do kraja ožujka predati poreznu prijavu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.