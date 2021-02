Novi ciklus online poslovnih sastanaka u sklopu platforme HGK za promociju izvoza Go Global, Go Virtual održan je s Izraelom i izazvao je veliki interes poduzetnika. Gotovo 500 naših i izraelskih tvrtki sudjelovalo je u razgovorima i pripremalo teren za jačanje gospodarske suradnje, unatoč koroni.



„Izraelsko je gospodarstvo među najpropulzivnijima na svijetu, imaju neke od najboljih svjetskih istraživačkih institucija jer troše oko 5 posto BDP-a na istraživanje i razvoj, a 8,1 posto BDP-a na obrazovanje. Upravo su ulaganja u istraživanje i razvoj, poticanje start-up kulture, razvoj i uvođenje novih tehnologija faktori koji čine Izrael jednim od svjetskih lidera“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović.

„Nadam se da će ovi virtualni sastanci rezultirati konkretnim ugovorima i da ćemo snažno surađivati na unaprjeđenju naših gospodarstava. Također želim najaviti da zbog velikog interesa naših poduzetnika nastavljamo s projektom Go Global, Go Virtual“, naglasio je Burilović, uz napomenu kako je cilj ovog projekta je da što veći broj hrvatskih tvrtki izvozi u Izrael i na druga razvijena tržišta, ne samo zbog izravne dobiti za naše gospodarstvo, već i zbog neprocjenjivog iskustva koje domaćim poduzetnicima donosi poslovanje s najboljima.

Jedna od hrvatskih firmi koja želi otvoriti vrata izraelskog tržišta je i samoborski Jel-Tom. „Naša tvrtka trenutno radi na izraelskom tržištu, ali sada vidimo velike priliku da se to promjeni. Postoji veliki izvozni potencijal za izvoz naših standardnih proizvoda poput ventilacijskih cijevi, plastenika, šatora pa sve našeg patentiranog i inovativnog Razbijača valova. I prije sam sudjelovao u delegacijama Komore i mogu reći da sam zadovoljan organizacijom, kao i projektom Go Global, Go Virtual za koji se nadam da će donijeti i konkretne ugovore“, izjavio je Tomislav Pokrajčić, direktor tvrtke Jel-Tom.

Njegov optimizam dijeli i direktorica turističke agencije Toptours Marina Marunić koja se nada da će se dobra procijepljenost izraelske populacije pozitivno odraziti i na naš turizam. „Iz prijašnjeg iskustva znam da stanovnici Izraela vole putovati, zato sam se kroz ovu platformu odlučila stupiti u kontakt s tržištem kojem bi Hrvatska kao destinacija mogla bila zanimljiva. Tijekom proteklog mjeseca došla sam u kontakt s tri turističke agencije iz Izraela i uspješno smo odradili online sastanke. Nadamo se pozitivnim rezultatima jer su nas obećali kontaktirati kad ponovno krenu putovanja“, rekla je Marunić, uz napomenu da su očekivanja od ove sezone općenito velika.

Veleposlanik Izraela u RH Ilan Mor poručio je kako platforma Go Global, Go Virtual idealna da se ojačaju ekonomski odnosi u doba korone. „Ovaj projekt je prvi korak ka iskorištavanju velikog potencijala za gospodarsku suradnju između naših dviju zemalja“, istaknuo je Mor.

Predsjednik Hrvatsko-izraelskoga poslovnog kluba Saša Missoni je naglasio kako je Izrael zemlja s velikim postotkom visokoobrazovanih ljudi pa stoga ne čudi što su među svjetskim liderima u novim tehnologijama, zdravstvu, poljoprivredi, znanosti i brojnim drugim područjima. „Nadam se da će ovi sastanci otvoriti neke nove perspektive i kreirati nove poduzetničke ideje koje će se realizirati u skoroj budućnosti“, izjavio je Missoni.

Generalni direktor Divizije za stranu trgovinu i međunarodne odnose Udruženja proizvođača Izrael Dan Catarivas je poručio kako ni izbliza ne iskorištavamo potencijal gospodarske suradnje koji imamo te da je ovo odlična prilika da se to promijeni, unatoč koroni. „Tvrtke iz Izraela i Hrvatske su dosta kompatibilne, a područja moguće suradnje široka, od poljoprivrede i industrije do turizma“, zaključio je.

Potpredsjednik za međunarodne odnose i razvoj poslovanja Federacije izraelskih trgovinskih komora Ze'ev Lavie pohvalio je suradnju s HGK i drugim dionicima koji pomažu da se poduzetnici međusobno povežu i vide koje proizvode i prilike nude hrvatsko, odnosno izraelsko tržište. „Drago mi je da smo se ovako digitalizirali i da udaramo temelje za buduće fizičke sastanke s hrvatskim tvrtkama koje želimo vidjeti u što većem broju u Izraelu“, izjavio je Lavie.

Vesela Mrđen Korać, izvanredna i opunomoćena veleposlanica RH u Izraelu, kazala je kako je uvjerena da će izraelske tvrtke u hrvatskima pronaći kvalitetne partnere s visokoobrazovanom radnom snagom. „Uz međusobnu suradnju otvara se prostor da zajednički nastupate na jedinstvenom tržištu EU i iskoristite sredstva koja se nude kroz fondove Unije“, rekla je Mrđen Korać.

Inače, trgovinska razmjena Hrvatske i Izraela u 2019. je iznosila 90,1 milijun eura, od čega je 50 milijuna otpadalo na uvoz iz Izraela. U 2020. se na gospodarskim odnosima jasno vidi utjecaj korone pa je tako do prosinca prošle godine robna razmjena ostala ispod 50 milijuna eura.