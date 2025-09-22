"Zagrebom haraju organizirane bande koje tuku i pljačkaju gejeve": Otkriveno kako ih mame

Zagreb Pride upozorio je da su u posljednjih godinu dana zaprimili niz prijava brutalnih napada na gej muškarce u Zagrebu i njegovoj okolici: "Svi slučajevi koje je zabilježio Zagreb Pride, kao i oni o kojima je izvijestila Policijska uprava zagrebačka imaju isti obrazac – po dolasku na dogovoreno mjesto susreta gej muškarca iz zasjede zaskoči više mlađih muških osoba, vrijeđa i potom brutalno fizički napadne i opljačka."



Zagreb Pride kaže da spoznaje o napadima klopkom ima izravno od žrtava koje se javljaju na Rozi megafon, kao i od Prideove stalne službe pravne podrške i savjetovanja te iz policijskih izvješća.

"Riječ je o slučajevima koji su se dogodili između srpnja 2024. i kolovoza 2025. u kojima su žrtve namamljene preko aplikacije za susrete Grindr. Napadači se koriste lažnim profilima, preko kojih dogovaraju susrete te žrtvu čekaju u zasjedi. Osim fizičkog nasilja, u više slučajeva prijavljene su i prijetnje smrću. Ovo predstavlja najveći porast zločina iz mržnje prema gej osobama Hrvatskoj unutar posljednjih 10 godina", priopćili su iz Zagreb Pridea.

Napad na Nijemca: Udarali su ga po licu i tijelu i tražili novac

"Prvi je slučaj prijavljen 29. srpnja prošle godine kada je njemačkog turista na proputovanju kroz Zagreb namamio lažni profil na aplikaciji Grindr na igralište VII. gimnazije. Nijemca na lokaciji nije dočekala osoba sa slike na aplikaciji, nego petorica mlađih muškaraca, koji su ga prvo vrijeđali na temelju seksualne orijentacije dobacujući pogrdne i ponižavajuće izraze, da bi ga potom okružili i uz prijetnju nasiljem tražili novac", navode iz Zagreb Pridea.

"Kada je oštećenik, muškarac u svojim tridesetim godina, to odbio, dvojica mlađih homofobnih nasilnika krenuli su za njim, nekoliko ga puta udarili po licu i tijelu, i dalje tražeći novac. Muškarac im je uspio pobjeći te je, čim mu se pružila prilika, na osvijetljenoj ulici, pola sata nakon napada, nazvao policiju koja je na licu mjesta zabilježila njegovu izjavu i kaznenu prijavu", dodali su.

"Kada je iduće večeri prijatelj i suputnik tog muškarca, također njemački turist, zamijetio da se na aplikaciji Grindr pojavljuje isti profil koji sada pak njega pokušava namamiti na isto mjesto, njih su dvojica nazvali Zagreb Pride, smatrajući da se radi o organiziranoj nasilničkoj bandi koja na ovaj način napada i pljačka gej muškarce. Zagreb Pride je smjesta nazvao policiju tražeći hitnu intervenciju", opisuju.

ZP ističe da su prijavili sve potankosti događaja i poslali snimke zaslona komunikacije između napadačâ i njemačkih turista: "O napadima su žrtve izvijestile i Veleposlanstvo SR Njemačke u Hrvatskoj. Od policije smo u kolovozu 2024. doznali da policijski službenici V. PP provode kriminalističko istraživanje te su o tome izvijestili Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu."

Brutalan napad: Mladića izvukli iz auta i udarali rukama i nogama

Najbrutalniji napad dogodio se početkom listopada prošle godine, navode dalje iz Zagreb Pridea. Mlađi gej muškarac iz Sesveta detaljno je opisao što se dogodilo, ali nije slučaj želio prijaviti policiji zbog straha da ga nasilnici pronađu i ponovno napadnu.

"Taj je mladić dogovorio susret preko aplikacije Grindr te se automobilom uputio na dogovoreno mjesto. Kada je parkirao automobil i javio da je stigao, iz obližnjeg grmlja izašla su četvorica ili petorica muškarca s bokserima i palicama. Prvo su bacili bocu na automobil i razbili vjetrobransko staklo uz povike 'Ubij pedera!' Mladića su izvukli iz auta, okružili ga i nekoliko minuta udarali rukama i nogama. Zadobio je masnice po licu i rebrima. Iz automobila su mu otuđili torbicu u kojoj je bilo oko 200 eura", ističu iz Zagreb Pridea.

U travnju ove godine na dežurni telefon Rozi megafon gej muškarac iz Zagreba prijavio je da je su za njegov identitet, prepoznavši ga s aplikacije za susrete, doznale neke njemu nepoznate osobe i od tada ga zastrašuju i prijete mu porukama "Pederčino", "Sada znamo tko si i gdje stanuješ" i "Ubit ćemo te".



"Krajem svibnja ove godine na području Jaruna namamljen je, opet preko iste aplikacije, 22-godišnjak. U slabo osvijetljenom parku pristupio mu je nepoznati mlađi muškarac i pitao ga: 'Jesi ti taj s kojim se trebam naći?' Kako su žrtvi okolnosti postale neobične i sumnjive, odvratio je da ne zna o čemu je riječ i produžio dalje, no ovaj mu je prepriječio put, rekavši: 'Izvadi mobitel, daj mobitel, pederčino!' Tada su se naglo pojavila još dva dotad u mraku skrivena mlađa muškarca te ga počela udarati. Nakon nekoliko početnih udaraca oboren je na tlo te su ga nastavili cipelariti", opisali su iz Zagreb Pridea.

U dva navrata, navode dalje, ustao je i iznova je oboren podmetanjem noge, uz stalne udarce po cijelom tijelu: "Homofobni nasilnici dali su se u bijeg kada je mladić počeo glasno pozivati upomoć. Na hitnoj medicinskoj pomoći utvrđen mu je niz tjelesnih ozljeda po cijelom tijelu, ogrebotine, masnice i druge kontuzije od zadobivenih udaraca."

Policija je kazala da je kriminalističko istraživanje u tijeku te da je Služba općeg kriminaliteta uputila zahtjev za dostavu podataka od aplikacije Grindr preko kanala međunarodne policijske suradnje.

Potrebno strože kažnjavanje

Zagreb Pride poziva da sva kaznena djela koja počinje takve kriminalne skupine, kaznena djela protiv imovine, budu prepoznata i kvalificirana kao zločini iz mržnje: "To je važno jer rezultira strožim kažnjavanjem, posebno za kaznena djela iz mržnje za koja nije izričito propisano teže kažnjavanje, ima odvraćajući učinak na moguće nove počinitelje kaznenih djela iz mržnje te jača povjerenje LGBTIQ ljudi i drugih ranjivih skupina u institucije."

Ističu da su o svemu detaljno izvijestili MUP, zagrebačku policiju, DORH te Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu i niz drugih državnih i gradskih institucija te napominju: "Zagreb Pride će nastaviti pratiti sve prijave. Ono što možemo je osigurati pravnu zaštitu i pokriti troškove zastupanja pred sudom te ako žrtva to želi biti uz nju tijekom svih radnji u kojima sudjeluje. Pozivamo sve žrtve kaznenih djela iz mržnje da ovakve i slične zločine prijave policiji, samostalno ili uz našu pomoć, jer ih je samo tako moguće najučinkovitije zaustaviti."