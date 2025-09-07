Tragedija na pruzi: Strojovođa pronašao tijelo muškarca kod kolodvora

U Maloj Subotici kod Čakovca u subotu navečer došlo je do tragedije na pruzi.

Oko 22 sata putnički vlak koji je vozio na relaciji Kotoriba – Varaždin naletio je na muškarca. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja, a njegov identitet zasad nije poznat.

Jutros u 6:26 sati, Operativno-komunikacijski centar međimurske policije zaprimio je dojavu strojovođe drugog vlaka koji je prometovao prema Donjem Kraljevcu.

Strojovođa uočio tijelo muškarca

Nekoliko stotina metara od zgrade željezničkog kolodvora Mala Subotica naišao je na tijelo muškarca, za kojeg se pretpostavlja da je stradao u naletu vlaka večer ranije.

Policija je dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrdila da je do nesreće došlo u subotu navečer te u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati sve okolnosti tragedije i identitet poginulog muškarca.