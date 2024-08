Velika pljačka INA-e: Podignuta optužnica protiv sedam osoba i jedne tvrtke, šteta 160 milijuna eura!

Podignuta je optužnica protiv sedmero okrivljenika i jednog trgovačkog društva zbog nezakonite trgovine prirodnim plinom kojom je INA oštećena za gotovo 160 milijuna eura, objavio je USKOK.

Radi se o velikoj aferi koja je buknula 2022. godine, a u kojoj su uhićeni direktor INA-ina Sektora za trgovinu prirodnim plinom Damir Škugor, kao glavni osumnjičenik, njegov otac Dane Škugor, predsjednica uprave Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić te suvlasnici tvrtke OMS-Ulaganje poduzetnik Goran Husić i odvjetnik Josip Šurjak. Istraga je kasnije proširena na još dvoje okrivljenika.

Tužiteljstvo je istaknulo da su osumnjičeni kupovali plin od INA-e po 19,5 eura, a prodavali ga po čak 210 eura.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Nakon provedene istrage koja je protiv petero okrivljenika (1975., 1978., 1969., 1963., 1947.) i jednog trgovačkog društva pokrenuta 28. kolovoza 2022., a 11. listopada 2022. proširena u odnosu na dvojicu okrivljenika iz prethodnog rješenja (1975., 1978.) za nova kaznena djela i na dvojicu novih okrivljenika (1983., 1981), USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana (1975., 1978., 1969., 1963., 1947., 1983., 1981.) i jednog trgovačkog društva zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Radilo se o složenoj istrazi tijekom koje su ispitani brojni svjedoci, proveden je niz vještačenja (telekomunikacijsko vještačenje, dva knjigovodstveno-financijska vještačenja u okviru kojih je pregledano oko 250 računa, tri informatička vještačenja te vještačenje iz područja energetike - tržišta plina). Nadalje su izvršene pretrage i analiza 39 raznih tehničkih uređaja koji su od okrivljenika oduzeti prilikom pretraga njihovih domova i drugih prostorija (prijenosna računala, mobiteli, serveri, uređaji za pohranu podataka) s kojih je presnimljeno oko 3.500 GB podataka. Također su putem međunarodne pravne pomoći ispitani svjedoci, pribavljeni bankovni podaci i provedene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.

Na temelju rezultata provedene istrage podignuta je optužnica kojom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od kolovoza 2020. do 28. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije INA - Industrija nafte d.d. (dalje: INA) te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije d. o. o. (dalje: PIS), s ciljem da koristeći rast cijena prirodnog plina (dalje: plin) na tržištu, sebi i drugima pribavi značajnu nepripadnu imovinsku korist na štetu INA-e, povezao u zajedničko djelovanje II. i III. okr. kao osnivače VI. okr. trgovačkog društva (dalje: društva), VII. okr. rukovoditelja Prodaje plina i energije u INA-i te IV. okr. direktoricu PIS-a i V. okr.- svojeg oca, kako bi se plin kojim raspolaže INA usmjerio prema VI. okr. društvu, u kojem je I. okr. imao prikriveni vlasnički udio, radi ostvarenja i podjele zarade od daljnje prodaje tog plina po tržišnim cijenama.

U realizaciji pomno razrađenog plana, I. okr. je iskoristio ovlasti koje je kao direktor u INA-i imao u procesima nabave i prodaje plina, pa je tako osigurao da jedno inozemno društvo (poslovni partner INA-e) kupuje plin od VI. okr. društva. Potom je povezao II. okr. - direktora VI. okr. društva s tim inozemnim društvom kao budućim kupcem plina, kao i s IV. okr. - direktoricom PIS-a (prodavateljem plina koji je nabavljan isključivo od INA-e). Osim toga je I. okr. od kolovoza 2022. godine II. okr. povezao i s VIII. okr. - direktorom još jednog trgovačkog društva radi daljnjeg usmjeravanja plina INA-e prema VI. okr. društvu.

Nadalje je I. okr. od srpnja 2021. godine, kada je došlo do porasta cijene plina na tržištu koji je garantirao zaradu u razlici planirane fiksne cijene i aktualne tržišne cijene plina, dogovorio s VII., II. i IV. okr. da sačine i u sustav INA-e i PIS-a uvedu antidatirane upite za davanje ponuda kao i antidatirane komercijalne uvjete - ponude za kupnju plina te prihvate takvih ponuda. Na taj su način neistinito prikazali da je dogovor PIS-a i VI. okr. društva kao kupaca plina od INA-e postignut u lipnju i prosincu 2020. godine, kada su cijene plina na tržištu bile znatno niže, iako je bio postignut neposredno prije isporuka plina koje su slijedom tog dogovora i zaključenih ugovora o prodaji plina uslijedile tijekom 2021. i 2022. godine kada su dogovorene dnevne količine plina alocirane na PIS radi daljnje prodaje tog plina VI. okr. društvu. Ujedno je I. okr. od prosinca 2021. godine dio dogovorene količine plina iz INA-e prodavao VI. okr. društvu neposredno.

Slijedom navedenog je plin iz portfelja INA-e do 28. kolovoza 2022., neposredno i preko PIS-a, prodavan VI. okr. društvu po fiksnoj cijeni do 19,80 eura/MWh i u ukupnoj količini od 1.556.783,184 MWh (NCV), dok je VI. okr. društvo taj plin na iste dane i u istoj količini prodavalo inozemnom društvu po tržišnim cijenama koje su se kretale u rasponu do 346,36 eura/MWh te tako ostvarilo prihode od ukupno 187.616.295,18 eura, odnosno nakon plaćanja troška nabave istog plina od ukupno 29.435.796,13 eura prema PIS-u i INA-i, ostvarilo zaradu od 158.180.499,05 eura.

Taj se novac, sukladno dogovoru I. i II. okr., trebao rasporediti na račune pod njihovom kontrolom u određenim omjerima (80,5% za I. okr. i 19,5% za II. okr.), a kako ne bi bilo vidljivo da se enormna korist od prodaje plina INA-e slijeva na račune I. okr. koji je kao direktor u INA-i bio zadužen za prodaju plina, I. okr je s II., III. i V okr. dogovorio način na koji će se isplaćivati njegov dio nepripadne imovinske koristi.

Tako je s III. okr. dogovorio da, za određenu nagradu, preuzme dio osnivačkih udjela u VI. okr. društvu i na svoj račun prima novac s računa tog društva, dok je s V. okr. dogovorio da mu na raspolaganje stavi svoje bankovne račune kao račune na koje će biti doznačena imovinska korist za I. i V okr. te da će ujedno V. okr. preuzeti ovlasti punomoćnika po računu III. okr., kako bi osigurali da se dogovoreni udio mjesečno prenosi u korist računa V. okr. po kojem je opunomoćen I. okr., slijedom čega je zarada od prodaje plina INA-e koja je kumulirana isključivo zbog pogodovane fiksne cijene plina po kojoj je I. okr. uz pomoć VII. i IV. okr. prodavao plin VI. okr. društvu, s računa tog društva završno prenesena na račune okrivljenika i s njima povezanih osoba kao njihova protupravna imovinska korist.

Na račun II. okr. preneseno je ukupno 12.138.745,19 eura, na račune s njim povezanog društva ukupno 1.468.494,26 eura i 207.414,00 USD, na račun III. okr. 980.000,00 eura kao njegova nepripadna korist te 8.166.022,68 eura kao nepripadna korist I. i V. okr., na račune V. okr. 63.991.168,56 eura kao njegova i nepripadna korist od I. okr., dok iznos od 51.697.511,88 eura predstavlja protupravnu imovinsku korist VI. okr. društva koje se, na temelju Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, tereti za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja.

Budući da je I. okr., od 1. ožujka 2022. do 28. kolovoza 2022., isti plin koji je preko VI. okr. društva prodao inozemnom društvu, na iste dane trgovanja, u ime INA-e natrag kupovao u plinski portfelj INA-e po tržišnim cijenama uvećanim za transportne troškove, INA je povratnom kupnjom vlastitog plina dodatno oštećena za 1.506.127,54 eura.

Sveukupno je opisanim postupanjem okrivljenika INA oštećena za 159.846.327,18 eura.

Optužnicom se II. i V. okr. stavlja na teret i počinjenje kaznenog djela pranja novca zbog radnji koje su, znajući za nezakonito porijeklo novca pribavljenog prethodno na opisani način, poduzeli u cilju da zametnu njegov trag odnosno neistinito prikažu kako se radi o sredstvima iz zakonitog izvora.

Tako je II. okr., od 22. srpnja 2021. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu i Biogradu, novčana sredstva u ukupnom iznosu od 8.041.460,13 eura koja su prethodno kumulirana na računima VI. okr. društva pretvorio u druge oblike imovine. Naime, II. okr. je kod različitih financijskih institucija otvarao velik broj bankovnih računa na svoje ime, kao i bankovne račune društva u kojem je bio jedini osnivač i direktor. Potom je nalagao višestruke prijenose novca s računa VI. okr. društva na i između više bankovnih računa, a zatim ga je ulagao u kupnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila, fondove i kriptovalute, kao i za obavljanje zakonite gospodarske djelatnosti spomenutog društva radi ostvarenja dobiti od takvih ulaganja.

Također je V. okr., od 9. rujna 2021. do 21. listopada 2021., u Zagrebu i Šibeniku, nakon što je 9.599.195,09 kuna s računa V. okr. društva preko računa II. okr. te računa njegova oca doznačen na njegove račune, koristio te račune na način da je 5.500.055,93 kuna s računa u jednoj banci preneseno na račun u drugoj banci. Potom je V. okr. za ukupno 9.624.332,89 kuna kupio devize u iznosu od 1.286.675,52 eura nakon čega je naložio prijenos tog iznosa na devizni račun otvoren na njegovo ime u trećoj banci. Iznos od 133.314,85 eura koji je pribavljen na prethodno opisani nezakoniti način, V. okr. je uložio u stjecanje kuće u Šibeniku, na svoje ime i ime svoje supruge kao suvlasnika, radi ostvarenja daljnje zarade njezinim iznajmljivanjem.

Kako bi se od okrivljenika u sudskom postupku mogla oduzeti sva imovina koju su protupravno stekli, kao i nerazmjer u njihovoj imovini, ovaj Ured je detektirao imovinu okrivljenika u Hrvatskoj i inozemstvu koja potječe od počinjenja kaznenih djela kao i sve daljnje oblike imovine nastale iz novčanih sredstva pribavljenih kaznenim djelima te je promptno predložio određivanje mjera osiguranja njezinog oduzimanja na temelju kojih je u ovom predmetu blokirano ukupno oko 109.300.000,00 eura od čega 103.000.000,00 eura u novcu, 2.000.000,00 eura u udjelima u fondovima i kriptovalutama, 4.000.000,00 eura u nekretninama i 300.000,00 eura u vozilima.

