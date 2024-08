Od jela za sirotinju do luksuza i natrag: Bogat urod prepolovio je njegovu cijenu

Krumpir izvađen u Ogulinu ovih dana spreman je za put do kupaca koji su ga uglavnom već rezervirali. Riječ je o ranoj sorti na koju dugotrajna suša nije utjecala.

"Solidna je godina, ali kod nas je prije tri tjedna bila jaka tuča pa je to sve uništeno. Ovo je rana sorta krumpira, a tek ćemo krenuti s berbom kasne", objasnio je vlasnik OPG-a Miko Poljak.

Samo iz njegova OPG-a ove će godine na tržište gotovo 100 tona s četiri hektara zemlje. "Razlika je u tome što je takvo podneblje kod nas da nije voden krumpir. Ja ga ove godine nisam zalijevao, pustili smo prirodu da odradi svoje kao prije 30-40 godina i to je onda velika razlika jer krumpir ima puno više suhe tvari, nije vodenast", rekao je Poljak.

I vlasnica OPG-a Ivanka Šimunović imati će puno manje količine krumpira. Na manjoj površini je posađen, a i riječ je o čistoj ekološkoj proizvodnji. "Ove godine je super s obzirom na to da samo stajski stavljamo. Do polovice sedmog mjeseca bilo je super, bilo je kiše u par navrata i to mu je bilo dobro. Još jedna kiša da je bila i bilo bi ga više, ali zadovoljni smo", napomenula je.

S nasada jedne od najvećih tvrtki proizvođača krumpira u Hrvatskoj koja se nalazi u Lici na tržištu bi pak trebalo završiti više od 1000 tona krumpira.

"Generalno se može reći da je ova godina bolja od proteklih par godina, iako smo i mi imali problema sa sušom. Prije ove kiše bilo je veliko sušno razdoblje, duže od mjesec dana bez oborina, ali generalno možemo reći da je bolja nego prošle godine", istaknuo je Nikola Vidaković, direktor tvrtke za proizvodnju krumpira.

Stanovnici Hrvatske prosječno godišnje potroše tek nešto manje od 35 kilograma krumpira. Ova hranjiva i zdrava namirnica ove će godine zasigurno biti puno jeftinija nego prošle godine.

"U maloprodaji je bila cijena dva eura, no ja mislim da u odnosu na cijenu sada neće dolaziti do nekog daljnjeg smanjenja cijena, osobito kad se gleda samo proizvodnja u Republici Hrvatskoj", ustvrio je Vidaković.

Cijena se ove godine za sada kreće oko jednog eura, dok se ponegdje može naći i jeftinije. Teško će biti odoljeti ovom zdravom povrću koje se može pripremiti na mnoge načine, a među rijetkim je proizvodima koji su pojeftinili za čak 50 posto u odnosu na prošlu godinu.

