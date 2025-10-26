FOTO Ubojstvo u Zagrebu: "Dolazili su s vrećicama, u njima je zveckalo..."

U zagrebačkom naselju Vrapče u nedjelju ujutro dogodilo se ubojstvo kada je 43-godišnjak usmrtio 40-godišnjaka, a svemu je kumovalo zajedničko konzumiranje alkohola. Osumnjičeni je pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.
istraga u tijeku
Užas u Zagrebu: Prvo su zajedno pili, a onda ga je ubio
muke po razdjelnicima
Namagarčili su vas prije deset godina, a sada se priprema novi udar na džepove građana: Imamo savjet za sve stanare
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
Ubojstvo u Vrapču - 10
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Ubojstvo u Vrapču - 9
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Ubojstvo u Vrapču - 8
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
"Sirene su nas probudile, ali nisam odmah znao što se događa jer mi prozori gledaju na dvorišnu stranu, a kad sam nakon pola sata pogledao kroz ulični prozor, u dvorištu kod susjeda je bila gužva. Čuli smo samo da je netko rekao da Hitna može ići i da stiže ekipa. Valjda je to bio netko od prisutnih iz policije", kazao je jedan od susjeda za Jutarnji list.
Ubojstvo u Vrapču - 7
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Ubojstvo u Vrapču - 6
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Ubojstvo u Vrapču - 5
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
"Mislio sam da je nekome pozlilo, a ni na kraj pameti mi nije bilo da je izbio sukob i da se dogodilo ubojstvo. Jako mi je žao tog preminulog za kojeg ne znam tko je, a taj naš uhićeni susjed vam je sirotan. Pomagao mu je i Caritas, a možda mu je to bio i jedini prihod mjesečni. Duboko vjerujem u sebi da se takav ishod mogao izbjeći. Nažalost, kod nekih ljudi alkohol je kao član obitelji, a to je bilo u njegovu slučaju", kazao je.
Ubojstvo u Vrapču - 11
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Ubojstvo u Vrapču - 2
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Ubojstvo u Vrapču - 3
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
Ubojstvo u Vrapču - 4
Foto:
Goran Mehkek/Cropix
"Znali su ga posjećivati pojedini poznanici. Dolazili su mu s vrećicama u kojima su zveckale limenke. Ne znam je li alkohol ili nešto drugo unutra bilo, ali to sada više i nije bitno", kazala je druga susjeda.