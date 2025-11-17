Na ulici se potukli strani radnici, mještani šokirani: "Trčali su u svim smjerovima, kroz dvorišta, jedan je bio krvav"

Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak u slavonskobrodskom naselju Kolonija dogodio se obračun, krvava tučnjava u kojoj su sudjelovali strani radnici, državljani Vijetnama i jedan Filipinac.

Redakcija lokalnog 035 portala objavila je videozapis sukoba, a jedan od svjedoka, mještanin naselja, rekao je kako je pomogao policiji u hvatanju sudionika tučnjave. Prema njegovim riječima, situacija je u nekoliko sekundi eskalirala iz povišenih tonova u agresivno naguravanje, a potom i obračun hladnim oružjem.

"Oni su trčali po svim smjerovima… kroz dvorišta, preko ograda, pa čak i po krovu. Jedan je bio krvav, drugi su nestali u mraku. Ništa slično ovome nisam doživjela", ispričala je stanarka Kolonije.

Atmosfera u kvartu i dalje je napeta. Mještani priznaju da su zabrinuti jer se nasilje odvijalo doslovno nekoliko metara od kućnih pragova, prenosi 035 portal.

Iz Policijske uprava brodsko-posavske navode da je u sukobu stranih državljana jedan muškarac (23) ozlijeđen oštrim predmetom te mu je pružena liječnička pomoć nakon koje je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Privedeno je više osoba koje se dovode u vezu s događajem, a policija nastavlja istraživanje sukoba koji je potresao mještane mirnog gradskog naselja.