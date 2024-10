Ruski vojni časnik koji se nedavno vratio iz borbi u Ukrajini ubijen je u, kako se čini, organiziranom napadu u selu u moskovskoj regiji, izvijestila je u srijedu državna novinska agencija TASS.

TASS je naveo da policija vjeruje da je ubojica čekao da vozilo vojnika stigne prije nego što je izvršio napad.

Ruski mediji imenovali su žrtvu kao Nikitu Klenkova, a neovisni mediji su ga opisali kao visokorangiranog časnika vojne obavještajne službe GRU. Nije bilo službene potvrde o njegovom identitetu.

TASS je naveo da su ispaljena najmanje tri hica u bočni prozor žrtvinog automobila dok je vozio, a vozilo se nastavilo kretati dok nije udarilo u ogradu kuće, piše Reuters.

Ubojica je uspio pobjeći te za njim traje potraga.

Prema navodima medija Kremlja, 44-godišnji pukovnik Klenkov je bio zamjenik zapovjednika odjela jedne od vojnih jedinica.

