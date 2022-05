Još jedna lakovjerna žrtva, osoba starije dobi, ostala je bez više desetaka tisuća kuna. Prevaranti uvijek iznova, lucidno i maštovito, ali bez suosjećanja, pokušavaju oštetiti potencijalnu žrtvu, upozorila je po tko zna koji put policija i objavila važne savjete građanima.

Kada je nepoznati muškarac došao pred vrata 80-godišnje gospođe na zagrebačkoj Trešnjevci prošloga utorka oko 12.30 i predstavio se kao službena osoba, gospođa u njegovu, kako se kasnije pokazalo - lažnu, priču nije posumnjala. Povjerovala mu je lakomisleno i predala više desetaka tisuća kuna.



Priča je to iz najnovije policijske obavijesti, no zvuči tako poznato jer gotovo da i nema mjeseca u kojem nije zabilježen barem jedan takav slučaj. A policija stalno upozorava pa tako i ovaj put i moli građane da pripaze kome poklanjaju svoje povjerenje. O tome gdje, kako i zašto drže nemale svote novca, bit će riječi drugom prigodom. Ovaj put, vrijeme je ponoviti ključne savjete na koje je policija podsjetila povodom najnovijeg slučaja prijevare.



Treba biti svjestan da prevaranti uvijek iznova, lucidno i maštovito, ali bez suosjećanja, pokušavaju oštetiti potencijalnu žrtvu, a dio građana je u posebnom riziku.



Obično mole za neku (pri)pomoć, sitnu uslugu, prodaju predmete ili nude usluge, lažno se predstavljajući. Žele zadobiti vaše povjerenje ili sažaljenje jer tako pripremaju teren da bi mogli ući u vaš stan.



Prilagođavaju način i mogućnost činjenja kaznenog djela shodno trenutnim okolnostima, procjeni žrtve i mogućem riziku. Imajte na umu da se vješti prevaranti često koriste jednostavnim trikovima.



Rizik je veći što je žrtva starije životne dobi. Samozaštitno ponašanje jako je bitno i može doprinijeti sprječavanju počinjenja kaznenih djela prijevara.



Zagrebačka policija podsjeća građane da ako se susretnu s nepoznatim osobama koje su uporne u namjeri da ih se pusti u dom, a koje su lukave u smišljanju razloga zbog kojega bi ih trebalo pustiti, nipošto ne čine to, bez prethodne provjere o kome se radi.



Takve osobe:

- spremne su vrlo maštovito predstaviti se kao zaposlenici raznih institucija, pružatelji medicinskih usluga ili čak kao službene osobe

- samo iskorištavaju lakovjernost potencijalnih žrtava

Policija također upozorava građane da budu oprezni s “nepoznatim gostima”, pa čak i s onima koji prethodno nazovu kako bi “najavili” svoj dolazak.



Kod nenajavljenih posjeta nepoznatih osoba, ne otvarajte kućna vrata dok ne provjerite tko je i što želi. Ne nasjedajte na trikove poput raznih ponuda i prodaje.



Budite sumnjičavi, ne otvarajte vrata ni sumnjivim službenim osobama, dok vam prvo ne pokažu službenu ispravu ustanove koju zastupaju (policajci, bankari, električari, serviseri, instalateri Interneta i slično).



Ako sumnjate na osobe koje Vam se na taj način predstavljaju, odmah nazovite 192, prijavite takve slučajeve i zapamtite što više detalja o tim osobama kako bi nam pomogli u njihovom pronalasku.



Preporuke

Ne žurite! Uzmite si vremena i dobro provjerite tko želi ući u vaš dom

Ne puštajte nepoznate osobe u svoj dom, a da se prethodno pouzdano ne uvjerite o kome je riječ

Ne dajte se impresionirati odlučnim nastupom nepoznate osobe pred vratima, njegovom titulom, ljubaznošću, bespomoćnošću ili dobrom prilikom za kupovinu

Zatražite na uvid dokument sa fotografijom ili službenu iskaznicu za službene osobe i to provjerite odnosno pogledajte kroz 'špijunku' ili s otvorenim vratima, ali obavezno uz korištenje sigurnosnog lanca

Ako unatoč vašem odbijanju, nepoznati počinitelj i dalje uporno pokušava ući u dom, zamolite za pomoć susjeda i odmah o tome obavijestite policiju

Suradnja građana i policije

Zapamtite izgled osobe

Ukoliko je moguće zapišite registarsku oznaku vozila s kojim se koristi nepoznata osoba, boju, marku ili druge karakteristične podatke

Ne dirajte stvari koje je dirao počinitelj kako se ne bi uništili tragovi koji mogu poslužiti za otkrivanje i hvatanje počinitelja

Možda ste posramljeni što ste dozvolili biti prevareni, ali ako ne prijavite, prevarant će, dok broji od vas ukradene vrijednosti, vrebati novu žrtvu i novu priliku

S punim povjerenjem prijavite ovakve prijevare policiji na 192