56-godišnji pomorac iz Splita završio je iza rešetaka istražnog zatvora gdje će, po nalogu suca, ostati mjesec dana jer je u nedjelju istukao suprugu i kćer.

Suprugu je istukao stolcem i razbio joj glavu, a kćer udario šakom kad je pritekla majci u pomoć. Ovo mu nije prvi put da je nasilan prema svom djetetu i supruzi. Unazad dvije godine on ih je psihički zlostavljao pogrdnim imenima na temelju ženina srpsko-bošnjačkog podrijetla.

Prema neslužbenim informacijama Slobodne Dalmacije, Splićanin se pod utjecajem alkohola iživcirao prateći tijek izbora u BiH na televiziji u nedjelju. Svoj bijes odlučio je iskaliti na supruzi i kćeri.

On je pijan nakon ručka, oko 17 sati, počeo psovati suprugu. U nadi da će izbjeći batine, ona je pokušala sve okrenuti na šalu, no 56-godišnjak ju je udario jastukom na kojem spava njihov pas pa legao na nju i gušio je istovremeno sipajući uvrede.

Kćer je čula zlostavljanje i pokušala zaustaviti oca. Povikala je da pusti njezinu majku, što joj je, prema policijskom izvješću, i spasilo život jer ju je mogao ugušiti. Nasilnik je nasrnuo na kćer, ali je izgubio ravnotežu i pao na pod. Kći ga je pokušala smiriti, ali on ju je tad uhvatio rukama za vrat. Majka je pokušala to spriječiti povlačeći ga. To ga je nakratko omelo, a onda je šakom udario kćer u čeljust. Žena ga je tada polila vodom, a kad se okrenuo ponovno se spotaknuo, pao i udario glavom.

Dodatno razbješnjen ponovno je nasrnuo na suprugu koju je gurnuo na pod i dva puta je udario stolcem, jedan udarac bio je u glavu i kasnije joj je trebalo šivanje. Žene su supjele pobjeći iz stana i pozvati policiju koja je ubrzo uhitila nasilnika.

Sudac mu je odredio mjesec dana istražnog zatvora jer zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti ponavljanja djela, a sudac je ocijenio i da je u svom ponašanju pokazao iznimnu agresivnost, upornost i bešćutnost.