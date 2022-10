U čast 89 poginulih i 300 ranjenih pripadnika 5. gardijske brigade "Sokolovi", 30 pripadnika Prve Oklopno-mehanizirane bojne "Sokolovi", noćas je trčalo maraton od Našica do Vinkovaca. Na tridesetu obljetnicu osnutka brigade, trčali su 9 sati, a pratila ih je ekipa Dnevnika Nove TV.

"Trčimo za sve koji su poginuli, nestali, za sve koji su ranjeni pripadnike 'Sokolova' i sve ostale branitelje“, kazao je bojnik Adam Dubravac, sin bivšeg pripadnika 5. gardijske brigade 'Sokolovi'.

Desetnik Slavko Janjić, najstariji "Sokol" koji je u srijedu trčao, poručio je da je i sam hrvatski branitelj te da je dosta njegovih prijatelja poginulo ili je ranjeno. "Tako da i za njih trčim“, kazao je Slavko te nastavio: "To mi je posebno drago, poseban osjećaj je kad čovjek može istrčat za ljude koji to ne mogu. To je nešto posebno“.

"Pošto je 30 obljetnica želimo na taj način obilježiti da 30 vojnika 1. Oklopne mehanizirane bojne 'Sokolovi' trči od Našica do Vinkovaca“, rekao je bojnik Josip Granat, zapovjednik te bojne.

Trčali su od Našica preko Đakova pa sve do Vinkovaca štafete od 5 kilometara

Da su uvijek u punoj spremi, pokazali su to nakon 9 sati trčanja, istrčavši 75 kilometara nakon čega su ušli Vinkovce, trčanjem kroz grad pa sve do vojarne.

Desetnik Slavko Janjić istrčao je impresivnih 60 kilometara. "Nisam uspio cijeli, imam problema, ali odlično je bilo i 60“, a prema njegovim riječima bilo je dosta hladno. "Tri do četiri stupnja, dosta vlažno i teški uvjeti za trčanje“, rekao je.

U čast 'Sokolovima' položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Počast su im odale obitelji, bivši suborci i prijatelji, među kojima su i Martin i Jeffery koji su došli dobrovoljno braniti Hrvatsku.

Škot Martin Cruickshank, i sam bivši pripadnik 'Sokolova', kazao je da je bio na prvoj liniji u Vinkovcima te poručio da je Hrvatska bila njegova najveća avantura u životu.

"Imam ženu Zagrepčanku i dijete. Hrvatska je moj dom sad“, iskreno će Martin.

Jeffery Harper, bivši britanski vojnik kazao je da su ovdje došli kao dragovoljci, a ne kao plaćenici dodavši da postoji sličnost između dragovoljaca u Hrvatskoj i Ukrajini.

"Što se mene tiče, Hrvatska je najbolje mjesto na svijetu. Ovdje je raj“, zaključio je Jeffery.

U čast stradalim 'Sokolovima' i svim braniteljima u srijedu su iznad Vinkovaca letjela i Krila Oluje.

