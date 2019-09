Policija je odbila ulazak državljanima Italije nakon što je kod njih pronašla predmete s neprimjerenim sadržajem povezanim s današnjim privođenjima talijanskih državljana u Rijeci.

Policija je odbila ulazak u Republiku Hrvatsku petero državljana Italije. Riječ je o osobama starosti 23, 56, 63, 70 i 74 godine, koji su tijekom dana sletjeli u zračnu luku Rijeka s dva manja zrakoplova. Prilikom granične kontrole, pregledom prtljage kod navedenih osoba pronađeni su predmeti (majice, razglednice i sl.) s neprimjerenim sadržajem povezanim s današnjim privođenjima talijanskih državljana u Rijeci, priopćila je PU primorsko goranska.

Sukladno odredbama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, utvrđeno je da navedenih petero državljana Italije ne ispunjavaju uvjete za ulazak te im je rješenjem odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku.

Petrović: "Hrvatska politika ovo je mogla predvidjeti i spriječiti"

Komentatorica i urednica vanjske politike Ivana Petrović analizirala je današnje incidente u Rijeci i odgovorila na pitanje je li hrvatska politika i diplomacija odgovorila na primjeren način.

Petrović napominje kako je hrvatska politika uvijek reaktivna. "Ona nikada nije proaktivan. Koliko se ovo sve već vuče s D'Annunzijem, mislim da su ovako nešto mogli predvidjeti i spriječiti. Poslati notu je najlakše. U hrvatskoj politici ne postoji svjesnost da se određene stvari moraju pratiti.

Određene stvari koje su kod nas povijesno uvjetovane. To ne znači da je to izraz nepriojateljstva prema Talijanima ili Mađarima koji crtaju veliku Mađarsku. To je nužnost.

Mi nemamo puno eksperata za iridentu. Ja znam samo za jednog eksperta. Zašto mi takve ljude ne iskoristimo, zašto takvi ljudi ne postoje u okviru tima primjerice savjetnika premijera za Nacionalnu sigurnost ili u Uredu predsjednice? Da analitički prate događanja. Da znaju isčitavati znakove i upozoravati. Da znaju upozoriti", pita se Petrović.

"S druge strane, kada negdje neka grupa neotesanaca ili grupa plaćenika naškraba slovo U, e to se onda digne cijela gužva, a na ovo ništa. I te stvari treba pratiti. Svaka ozbiljna država drži oko na visokorizičnim sklupinama u svojopj zemlji", ističe.