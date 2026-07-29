Optužnica protiv bivšeg šefa HC-a i ekipe: "Besplatni" radovi na kući, avionske karte, večere, hoteli...

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorke okrivljene za pogodovanje u provedbi javnih natječaja za radove na održavanju prometnica, među kojima su bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor Sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvijo Čamber.

Uz Škorića i Čambera, USKOK-ovom su optužnicom obuhvaćeni i umirovljeni profesor zagrebačkog Prometnog fakulteta Anđelko Ščukanec te pročelnik Zavoda za prometnu signalizaciju Darko Babić. Optužena je i Ščukančeva tvrtka Chemosignal, a tužiteljstvo skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.

USKOK je nakon provedene istrage, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestio da Ščukanca, kao vlasnika Chemosignala i bivšeg predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, tereti da je od 2023. do lipnja 2025. tražio od Čambera da pogoduje njegovoj tvrtki.

Zauzvrat mu je, prema tvrdnjama USKOK-a, ponudio financiranje radova i opremanja kuće, što je Čamber i prihvatio pa je Šćukanec preko svoje tvrtke za to platio najmanje 21.900 eura. Zauzvrat je Čamber tražio da tvrtka Chemosignal bude angažirana kao podizvođač na na poslovima koje nije dobila na natječaju.

USKOK-ova optužnica tereti Ščukanca da je tijekom 2024. od bivšeg predsjednika Hrvatskih cesta Josipa Škorića tražio da pogoduje njegovoj tvrtki i zauzvrat mu ponudio snositi "troškove privatni potreba".

Tako je Šćukanec, u dogovoru sa Škorićem, tijekom travnja i svibnja 2024. "korištenjem autoriteta" tražio od predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju na Fakultetu prometnih znanosti (FPZ) Darka Babić, da se troškovi ugostiteljskih usluga koje su koristili Škorić i njegovo društvo od preko 3911 eura podmire s računa fakulteta.

Sporna nabava obustavljana nakon Škorićeve ostavke

USKOK-ova optužnica pak tereti Babića da je odobrio to plaćanje znajući da se ovi troškovi ne odnose na usluge korištene za potrebe Fakultetu prometnih znanosti koji je na taj način oštećen za navedeni iznos.

Prema USKOK-ovoj optužnici, na teret Ščukanca i njegove tvrtke podmireni su i Škorićevi hotelski troškovi u Rovinju od 997 eura, kao i zrakoplovne karte u iznosu od 2424 eura. Osim toga je, tijekom srpnja 2024. Ščukanec dogovorio kupnju automobila rođaku Josipa Škorića uz obročnu otplatu te obećao podmiriti dio kupoprodajne cijene od gotovo 40.899 eura.

Škorić je zauzvrat "poduzeo radnje" kako bi HAC nabavio sustav za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, a da se potom poslovi na tom sustavu osiguraju osobama i tvrtkama povezanima sa Šćukancem.

No, ta je nabava obustavljena jer je Škorić koji je na čelu HC-a bio od 2017. podnio ostavku. Nešto kasnije Škorić, kojega su mediji spominjali kao jednog od najbližih suradnika ministra Olega Butkovića, prvi je put uhićen zbog primanja mita.

Krajem listopada 2024. izašao je iz istražnog zatvora zajedno sa svojim rođakom, direktorom Osijek Koteksa, kojemu je u tom slučaju navodno namještao poslove vrijedne 10 milijuna eura.