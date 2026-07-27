Uzeo im ogroman novac za izgradnju nekretnine: Nikada je nisu dobili

Zbog sumnje da je od 19 kupaca primio više od 800.000 eura predujma za izgradnju nekretnine te ih prevario, protiv 49-godišnjaka iz Višnjevca slijedi kaznena prijava, izvijestila je osječko-baranjska policija u ponedjeljak.

Prema policiji, osumnjičeni je kao direktor trgovačkog društva iz Višnjevca, u razdoblju od 2022. do 2024. godine, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, od 19 kupaca primio više od 800.000 eura za izdavanje građevinske i uporabne dozvole te upis vlasništva u zemljišnim knjigama buduće nekretnine, no svoju obvezu nije ispunio.

Uz pomoć direktora druge tvrtke iz Osijeka za 2023. i 2024. godinu sačinio je i lažne fakture kojima je umanjio plaćanje PDV-a svog trgovačkog društva, čime je oštetio Ministarstvo financija i državni proračun za više od 90.000 eura, navode u policiji.

Nakon kriminalističkog istraživanja protiv 49-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog sumnje u kaznena djela prijevare u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Kaznena prijava, zbog sumnje u utaju poreza ili carine te krivotvorenje isprave, slijedi i protiv direktora druge tvrtke, koji je poreznu obvezu svoje tvrtke umanjio za više od 8000 eura.