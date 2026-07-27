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Uzeo im ogroman novac za izgradnju nekretnine: Nikada je nisu dobili

PišeHina, 27. srpnja 2026. @ 14:45 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Muškarac je prevario 19 kupaca, a uz pomoć direktora druge tvrtke napravio je i lažne fakture kojima je umanjio plaćanje PDV-a.
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