Iako su sedam godina bili u vezi, jedna pijana večer sve je zaustavila. Naime, pijani muškarac vratio se od prijatelja te je počeo maltretirati djevojku i nije joj dao da izađe iz kuće. Na kraju su susjedi pozvali policiju, a ona je uspjela pobjeći.

Muškarac (38) je optužen na Općinskom sudu u Varaždinu zbog protupravnog oduzimanja slobode. Naime, on se s prijateljem u vinogradu napio rakije te je otišao kući. Zatim je do krajnjih granica izmaltretirao svoju djevojku, s kojom je bio u vezi sedam godina, ali i susjede, koji su naposljetku pozvali policiju. Sve se to dogodilo u lipnju 2020. godine.

Tijekom verbalnog sukoba nije joj dozvolio da napusti kuću. Pokušala se provući pored njega u hodnik, ali on ju je pretekao, stao na vrata i raširio ruke. Iz sobe joj je isto onemogućio izlazak, a nije uspjela otići iz kuće sve dok nije iskoristila njegovu nepažnju pa se iskrala i pobjegla kod susjeda potražiti pomoć, piše Podravski list. Tražio je od nje i ključeve automobila, ali ona mu ih nije dala.

"Počeo me gurati za ramena kako bi me zatvorio u kupaonicu, međutim, oduprla sam mu se i pobjegla u spavaću sobu. Došao je za mnom i rekao 'nećeš živa izaći odavde'. Te su me riječi jako ustrašile, pogotovo zato što je njegovo ponašanje u tom trenutku bilo neprepoznatljivo i jer ga nikada nisam vidjela u takvom stanju", prepričala je napadnuta žena.

Susjed je muškarca sat vremena pokušao smiriti, a on je govorio "da je treba ubiti i zadaviti".

Nakon što je ispitan, pušten je na slobodu te mu je istražni zatvor zamijenjen za mjere opreza. Ne smije se približavati svojoj bivšoj djevojci niti na bilo kakav način kontaktirati s njom i uznemiravati je, a te su mu mjere nedavno produljene.

Jeste li vi ili netko koga znate žrtva obiteljskog nasilja? Donosimo sve znakove nasilja, mitove o njemu, ali i gdje i kako potražiti pomoć

Puljak o ubojstvu u Splitu: "Šutnja i zatvaranje očiju pred nasiljem nije rješenje. Prijavite nasilnike!"

On se zbog alkoholiziranosti ničega ne sjeća. No, priznao je da njegova djevojka nije sigurno lagala "te su se događaji očigledno dogodili na način kako je ona to opisala".

"Oko 21.00 sat je otišao kod prijatelja na piće, a vratio se već nakon sat vremena jako pijan. Ispočetka je bio dobre volje, ali nakon kraćeg vremena počeo se ponašati paranoično i govoriti nesuvislo u smislu 'znaš ti dobro da oni žele da ja to napravim'. Nisam to uopće razumjela te je on postajao sve agresivniji. U jednom trenutku on je rekao 'sad ćeš ti vidjeti što oni hoće da ja napravim' te je uzeo stolac, bacio ga na pod i tako ga razbio. Rekla sam mu da mi je dosta takvog ponašanja, počela sam uzimati stvari kako bih otišla svojim roditeljima", ispričala je napadnuta žena.