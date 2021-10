Alkohol i brzina svakodnevno oduzimaju život na cestama. Pa europske institucije žele još strože zakone. Europski parlament traži strože mjere - nula promila alkohola za sve i ograničenje brzine na 30 kilometara na sat u naseljenom području.

Kad god upalite automobil i krenete u vožnju, ne smijete popiti ni kap alkohola, a ograničenje brzine kroz naseljena područja je 30 kilometara na sat. Stoji to u rezoluciji koju je nedavno donio Europski parlament.

Čuli su to i vozači. "Apsolutno podržavam! Stvarno kako divljaju, rade, naliju tikvetine i onda sjednu za volan i svatko im kriv", komentira Marija iz Splita.

Jer, nesreće su, kažu, česte. "Apsolutno se slažem radi djece, radi svega. Ima toliko budala, toliko loših vozača i prejakih automobila da je to stvarno potrebno", komentirao je Petar iz Splita.

Protiv tog zloduha neki bi se borili na drugi način. "TPo meni je to apsurd, najbolje da nam ne daju živjeti nikako", govori Mario iz Splita.

Da bi ograničenje brzine bilo teško provedivo, primjerice u Splitu, smatra prometni stručnjak.

"Zato što će zagušiti promet. Ako ograniče na 30 na sat. Mi ćemo se voziti do trajektne luke sat vremena. Ja nisam za to da vozi pijan. Mislim da je to realno očekivati da bude trijezan, ali nula je to bar po meni neizvedivo", objasnio je reporetu Mariju Juriču prometni stručnjak Stanko Smodlaka.

Ministar poručuje - to su ideje i prijedlozi o kojima će se razgovarati. Zakon o sigurnosti u prometu nedavno je pooštren.

"Mi pratimo sa znanošću, s Prometnim fakultetom sve trendove koji su vezani za prometnu kulturu, koja još nije na razini na kojoj bismo željeli", izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Prema podacima Europske komisije, Švedska ima najsigurnije ceste - 18 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika, a Rumunjska je na začelju te je u 2020. zabilježila 85 smrti u prometu na milijun ljudi. U Hrvatskoj je u 2020. na milijun stanovnika bilo 58 poginulih, a prosjek u Europskoj uniji je 42.

Ako se Komisija i države članice obvežu unaprijediti cestovnu sigurnost, realno je očekivati upola manji broj smrtnih slučajeva na cestama do 2030., poručuje Parlament.

A na cesti su sigurnost i trijeznost - prioritet.

