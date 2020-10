Splitsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv 24-godišnjaka kojega terete za prijetnje, nasilje u obitelji i oštećenje tuđe stvari. Za njega je zatraženo i produljenje istražnog zatvora.

24-godišnjaka se tereti da je od 5. ožujka prošle godine do 28. srpnja ove godine, u mjestima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u jedanaest navrata putem mobitela, aplikacija i osobno prijetio smrću maloljetnoj ženskoj osobi (bivša izvanbračna supruga s kojom ima dijete), njezinoj sestri, teti i tetku, svojim roditeljima te dvojici policajaca.

17. travnja ove godine, 24-godišnjak je od bivše izvanbračne supruge tražio novac za popravak motocikla. Ona je to odbila. Uzeo joj je novčanik i iz njega iznos od 150 kuna i dvije bankovne kartice. Pritom joj je pokidao osobnu i zdravstvenu iskaznicu.

Tražio ju je PIN broj od kartice, no kad je došao do bankomata - nije uspio podići novac jer je shvatio da mu je ona dala pogrešan broj. Vratio do nje i otvorenim ju dlanom više puta udario. Kad je od udaraca pala na tlo, udario ju je i nogom.

19. svibnja ove godine razbio je stražnje vjetrobransko staklo na vozilu koje koristi teta njegove bivše izvanbračne supruge i napravio joj štetu od 2.900,65 kuna.

"U optužnici je predloženo da se protiv 24-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela", priopćilo je Općinsko državno odvjetništvu u Splitu.

Za kazneno djelo prijetnje u Kaznenom zakonu predviđena je kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina, za nasilje u obitelji predviđen je zatvor u trajanju od jedne do tri godine, a za oštećenje tuđe stvari Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora do dvije godine.