Forenzičar Časlav Ristić analizirao je nestanak Mateja Periša i potragu za njime koja traje već devet dana.

Nestanak i potragu za Matejem Perišom analizirao je u subotu forenzičar Časlav Ristić koji komentirao navode da je prije pet dana u blizini rijeke pronađen opušak i vezica tenisice za koje se sumnjalo da su Matejevi.

"Nije pet dana dug vremenski period. Svakako na tim vezicama moraju ostati i pronaći se biološki tragovi. Moje informacije, otkako pratim ovaj slučaj, koji me je zaista potresao, govore da forenzičari na licu mjesta nisu ništa pronašli. Oni su pregledali šire i bliže mjeso događaja, odnosno mjesto na kojem bi trebali biti tragovi kako bi se našlo nešto što potiče od Mateja i koliko znam tu ništa nije pronađeno", otkrio je forenzičar za TV Prvu.

Tvrdi i da se pravi uzrok Matejeva nestanka ne nalazi kod rijeke.

"Ovdje je samo da se baci naglasak, da se vidi je li Matej i na kojem mjestu ušao u vodu. Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu. Zbog čega je on trčao? To moraju njegovi prijatelji reći. Kod njih se nalazi uzrok. Oni trebaju znati jesu li te večeri konzumirali alkohol, drogu, zbog čega je on izašao. I na kraju krajeva, onaj protok vremena otkad su oni vidjeli da njega nema pa do sutra popodne, kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom periodu", pojašnjava Ristić.

Forenzičar je objasnio i zašto se tragovi traže oko rijeke, ali i zašto je moguće da istražitelji ne pronađu baš ništa.

''Ako gledamo objektivno, ovdje on i nije morao ostaviti niti jedan biološki trag, ako gledamo snimke. To su tragovi upravo na mjestu gdje je on možda ušao u vodu, tragovi papilarnih linija, otisci prstiju ako se uhvatio za ogradu da je preskoči. Međutim, ti otisci, s obzirom na protok vremena i veliki broj ljudi koji se možda tu poslije uhvatio, više se ne mogu naći. Forenzičari zato pregledavaju širu i bližu okolinu mjesta da bi pronašli te tragove", kaže.

"Moguće je da nema nikakvog traga. Ako je trčao, ako je ušao uopće u vodu, on je došao stepenicama i ušao u vodu, ili upao preko ograde. I koji tu tragovi onda mogu ostati? Opet, jedino ako se hvatao za ogradu ili mu ispao neki komad odjeće. To je pitanje je li ušao u vodu ili ne, jer sigurnosne kamere nisu zabilježile njegov ulazak u vodu'', ističe stručnjak.

Komentirao je i snimku na kojoj se vidi osoba kako pliva u Savi. ''Mora se utvrditi je li to on. Taj čovjek dobro pliva, po mom mišljenju nije djelovalo da to može biti netko u alkoholiziranom stanju. Jedino mi je čudan smjer u kojem je plivao, jer nije plivao ka obali da se spasi'', primjećuje Ristić koji isključuje da u Matejevu slučaju postoji trag kriminala.

"Samo se traži mlad čovjek koji je nestao i ako ga se pronađe, a ja se nadam da će se naći živ, sva ova priča će se rekonstruirati. Policija radi to što radi i nema tu trenutno druge mogućnosti. Njihovo je da rekonstruiraju događaje i krenu u potragu, ali Sava je bila brza, voda je hladna. Teško tko bi mogao to isplivati. On bi morao za minutu potonuti od ulaska u vodu", zaključio je Časlav Ristić.