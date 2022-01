Tko još osim Damira Polančeca razmišlja o tužbi protiv države nakon desetljeća iscrpljujućih i skupih sudskih procesa iz kojih su izašli s oslobađajućim presudama, doznaje Dnevnik Nove TV.

Otkad je pravomoćno oslobođen za kornatsku tragediju bivši zapovjednik šibenske Javne vatrogasne postrojbe Dražen Slavica, očekivao je barem ispriku: "Novac mi ništa ne znači, novac ne može vratiti život, ali moralna isprika bi bila jedna kvalitetna satisfakcija za ono što sam doživio.

Pita se zašto se vodio takav postupak. "Od 2008. do prije godinu dana smatram da je prema meni vršeno čak i nasilje'', kaže Slavica, a na pitanje tko je to činio, odvraća: "Organi koji su protiv mene provodili kompletan postupak, zašto, ja to, do danas ne znam."

Nakon 15 godina suđenja sad je u sporu za nadoknadu troškova za odvjetnike i putovanja. O tužbi protiv države još razmišlja, kao i o sporu za vraćanje na funkciju koju je izgubio: "Mislim da ću ja ako uđemo u taj postupak s obzirom na to kakvo nam je pravosuđe prije otići u mirovinu nego dobiti sudski postupak".

U tužbu protiv države sprema se glasnogovornik Vlade Ive Sanadera Ratko Maček, koji je desetljeće života proveo s optužnicom za slučaj Fimi Media: "To je desetljeće od moje 44. godine do 54. moje godine, to su godine kad je čovjek najproduktivniji i u ljudskom i u profesionalnom smislu''.

A sve mu je uskratila optužnica. Kao privatni poduzetnik trpio je gubitke, što će, uvjeren je, lako dokazati, ni supruga zbog njega nije mogla naći posao, javno mu je bila prišivena krivnja: "Moj gubitak je golem, on je praktički neizreciv jer uz brojeve koje će pokazati vještačenje, a koji nisu mali, tu je zastrašujuća reputacijska šteta".

Od tužbe je odustao bivši ministar turizma Ivan Herak. Imao je čak 12 oslobađajućih presuda u 12 godina: "Ne želim cijeli život pretvoriti u sudski proces, dugi su, mučni, skupi, uspjeh je neizvjestan... Nema tog novca, meni se raspala obitelj, umrla mi je majka, ja sam isto dosta propatio, svi ljudi oko mene...''

Ča 505 dana proveo je u istražnom zatvoru. Za one koji su neopravdano uhićeni ili osuđeni država isplaćuje naknadu. U 2021. stigao je 171 takav zahtjev, isplaćeno je više od osam milijuna kuna odštete.

Odvjetnik Rafael Krešić za Dnevnik Nove TV objašnjava da za dan istražnog zatvora naknada iznosi 300 do 400 kuna. Druge odštete traže se u parničnom postupku: "Primjerice i ona za izmaklu dobit, međutim, po tim osnovama je puno teže dokazati visinu. Ako znamo koliko je dan u istražnom zatvoru, nije nam poznato unaprijed koliko netko može naplatiti za izmaklu dobit ako je primjerice bio spriječen raditi''.



Država gubi i postupke pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), a zastupnica Republike Hrvatske pred ESLJP-om Štefica Stažnik upozorava: "Trenutno pred sudom imam jedan predmet u kojem ćemo možda morati platiti jednu trećinu iznosa proračuna mog Ureda za naknadu ako Sud utvrdi povredu Konvencije."

Prošle godine od 60 predmeta bilo je više od pola izgubljenih, s ukupnom štetom od gotovo pola milijuna eura.

