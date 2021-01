Slušali smo proteklih mjeseci kako covid nije opasan za djecu, kako su najčešće asimptomatska, mnoge je zato ova vijest šokirala.

Multisistemski upalni sindrom nije prvi slučaj u Hrvatskoj.

''Prvu bolesnicu smo liječili u svibnju. Do sada smo u Klinici liječili njih 16, kao i dječaka. Od početka pandemije u Hrvatskoj je ukupno bilo 31 bolesnik koji je bolovao od multisistemskog sindroma koji se povezuje s infekcijom Sars-Cov-2. To je novi sindrom, s obzirom da malo podsjeća na kawasaki, pomalo na streptokok, ali on je nešto između. Najčešće se javlja nakon što dijete preboli prvu fazu bolesti. Dobar dio djece, najmanje 40% nema nikakve simptome. Nekoliko tjedana nakon toga, javljaju se bolovi u trbuhu, ponekad proljev i povraćanje, a nakon toga znakovi oštećenja brojnih orgnaskih sustava. Najčešće su tu i srce, pluća, bubrezi i crijeva'', rekao je dječji infektolog Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Mnogi rositelji su se zabrinuli zbog ove vijesti. S obzriom da sindrom može dogoditi i nakon asimptomatske infekcije, kako mogu posumnjati na njega i kada da se jave liječniku.

"Ja sam napomenuo da se ovaj sindrom može javiti i nakon asimptomatske infekcije. Riječ je najčešće o djeci koja mogu jasno verbalizirati svoje probleme, i žale se na izraziti osjećaj opće slabosti i visoku febrilnost. To je nešto na što roditelji trebaju obratiti pozornost. Ako u obitelji imate slučajeve koronavirusa, treba pripaziti", pojasnio je.

Dodao je kako djeca ipak nisu podložnija, već da je ovaj slučaj rijedak. ''Većina slučajeva koje smo vidjeli su nastala u posljednja dva, tri mjeseca, pogotovo krajem listopada'', pojasnio je Tešović.

Liječi se imunomodulacijskim lijekovima, kortikosteroidi se dodaju u manjim ili većim količinama. ''Za sada smo, s iznimkom od dječaka, uspješno uspjeli liječiti sve bolesnike'', izjavio je Tešović.

