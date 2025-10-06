Detalji užasa na istoku: Policija je dobila dojavu o autu u grmlju, zatekli su tragičan prizor...

Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila u Petrijevcima kod Osijeka, potvrdili su iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Dojava o nesreći zaprimljena je oko 18:30 kada je građanin prijavio da se uz križanje Radićeve ulice i državne ceste D34 vidi oštećeno vozilo u granju.

Policijski službenici nakon dolaska na mjesto događaja potvrdili su dojavu te u vozilu pronašli tijelo.

Na intervenciju su odmah izašli i vatrogasci, koji su objavili pojedinosti o akciji spašavanja.

Kako navode iz DVD-a Valpovo, poziv su primili u 18:42 od Centra 112. Na teren su izašli s navalnim vozilom, autocisternom, kombijem i ukupno 14 vatrogasaca, a prvi su na mjesto nesreće stigli članovi DVD-a Petrijevci.

"Dolaskom na mjesto događaja utvrdili smo da se u automobilu nalazi mrtva mlađa muška osoba. Zajedničkim snagama, pomoću hidrauličkog alata, odbili smo i rezali vozačevu stranu te hidrauličnim cilindrom razmaknuli komandnu ploču", naveli su vatrogasci.