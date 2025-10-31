Bjegunac iz Češke pao u Hrvatskoj: Tereti ga se za pokušaj ubojstva

Zbog kaznenih djela ubojstvo u pokušaju te neovlaštena proizvodnja i promet drogama za 46-godišnjim muškarcem Republika Češka raspisala je europski uhidbeni nalog.

Njega su u Hrvatskoj, točnije u Poreču 29. listopada oko 16:10 sati u Decumanovoj ulici pronašli istarski policajci. Operativnim radom na terenu policija je došla do saznanja o kretanju 46-godišnjeg državljanina Srbije, a on je policajcima prilikom policijskog postupanja da bi izbjegao privođenja dao lažne podatke, odnosno ustupio im je tuđe podatke kao svoje. Kod sebe nije imao niti jedan dokument s fotografijom, ali je usporedbom otisaka papilarnih linija potvrđeno da se radi upravo o traženom bjeguncu.

Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno zbog upotrebe tuđih podataka, policija će protiv 46-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu. S obzirom na to da je kod sebe imao i dvije vrećice s ukupno 1,7 grama kokaina, policija će optužni prijedlog podnijeti i radi počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, kao i radi prekršaja iz Zakona o strancima, s obzirom na to da kod sebe nije imao dokument koji sadrži fotografiju.

Policajci su 46-godišnjaka proveli pritvorskom nadzorniku Policijske uprave istarske 30. listopada, a tijekom 31. listopada odvest će ga na Županijski sud u Puli radi pokretanja ekstradicijskog postupka.