Željku Krunešu, bivšem načelniku riječke krim policije određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Željka Kruneša se tereti zbog kaznenog djela poticanja na teško ubojstvo, sprječavanja dokazivanja i oštećenja tuđe stvari.

Kako je izvijestilo Provjereno, njegova bivša partnerica tvrdi da ju je Kruneš zlostavljao jer je svjedočila da planira ubojstvo unuka obitelji Šota, zbog poslovnog prostora koji je htio na njihovu štetu priskrbiti svom prijatelju.

U iskazu njegova bivša partnerica tvrdi kako je u lipnju 2015. godina Slavicu Šotu i njezinu kćer Josipu Novaković upozorila kako njezin partner planira ubojstvo Josipine djece, odnosno Slavičinih unuka: "Ja u dnevnom boravku spavam, a on malo dalje u sobi leži i razgovara na telefon s nećakom, koji je imao prometnu nesreću i ima epilepsiju. Rekao mu je da bi jedan dan trebao zgaziti jednog sina. Sad ne obojicu, nego jednog sina i da se njemu neće to moći dokazati jer ima epilepsiju. Kad sam to čula, prvo nisam znala što da radim”, opisala je tada Krunešina partnerica.

Ovo je nastavak raščišćavanja stanja u riječkoj policiji. Prije četiri godine Provjereno je pokrenulo priču o policajcu Draženu Pandži, koji je još 2013. optužen za krivotvorenje prekovremenih sate i maknut s posla.

Krajem svibnja Vrhovni Sud potvrdio je oslobađajuću presudu Županijskog suda u Rijeci i ustvrdio da su ga njegovi nadređeni lažno teretili kako bi prikrili vlastite nezakonite radnje, a na koje je policajac Pandža upozoravao.