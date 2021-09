U prvoj ovosezonskoj emisiji, Provjereno donosi priču o seksualnom predatoru koji, nudeći im posao, godinama operira među mladim djevojkama i maloljetnicama.

Godinama su šutjele o svom traumatičnom iskustvu zbog straha od osude i nerazumijevanja okoline. Nekoliko djevojaka sada je odlučilo progovoriti o istom čovjeku koji im je, kažu, nudio studentski posao hostese, da bi ih potom napastvovao, silovao, prijetio im i proganjao ih. Provjereno večeras, u prvoj ovosezonskoj emisiji, donosi njihove šokantne ispovijesti.

"Nije bilo nikoga nažalost i ono....na pod me gurnuo. Izvadio je spolovilo, ajde otvori usta i...to je bilo dosta nasilno i on je bio sretan nakon toga", podijelila je mučno sjećanje jedna od žrtava.

"Povukao je moju suknju i svom snagom me držao na tom kauču. Pokušala sam izmicati, vrpoljila sam se, da će me netko čuti, da se stišam i samo je u tom trenu... u tom trenu je samo napravio to što je htio", ispričala je.

Neke od njih tada su bile maloljetne. Prijavile su se za posao hostesa, a umjesto toga postale su žrtve čovjeka koji slovi kao slatkorječiv, markatan, čak i simpatičan, dobro poznat u krugovima noćnog života i ugostiteljstva. Predstavlja se mlađim no što je, vrbuje cure dok ne sjednu u njegov auto, a onda traži da ga se zadovolji, napisala je jedna od žrtava na društvenoj mreži, odakle je krenula lavina svjedočanstava.

S akcijom bi kretao odmah nakon upoznavanja, komplimentima. "Joj imaš baš lijepu kosu, jel' nosiš ekstenzije, imaš lijepe nokte. Imaš super usta, baš za pušenje", priča za Provjereno jedna od djevojaka.

"I onda mi je primio ruku, jer kao, vidio je da imam duge nokte, kao da se počeška. I onda sam skužila da je uzeo ruku i stavio je na svoje spolovilo", kazala je.

Druga djevojka, kaže, od šoka nije uspjela reagirati u situaciji u kojoj se našla s istim čovjekom. "Samo je izvadio svoj penis van i rekao je da ga zadovoljim, na što nisam pristala. Ja sam sjedila na suvozačevom mjestu, on na vozačevom i kako sam imala haljinu, on je samo prešao na mene, podigao haljinu i silovao me", priča. Treća je žrtvom postala u noćnom klubu. "U tom trenu me zgrabio za ruku i odveo u WC. I u WC-u me zaključao. Počela sam ga grebati po rukama u nadi da ću se izvući, ali neuspješno", ispričala je.

Kada ga je jedna od djevojaka uspjela odbiti, postala je žrtva njegovih maltretiranja i prijetnji. "Zvanje, slanje poruka. Ja sam ga blokirala. Nakon toga je zvao s više različitih brojeva opet i opet i opet je krenulo vrijeđanje da sam kurva, da ne znam ni sama u kakva sam se s*** uvalila jer sam njega upoznala i odbila", ispričala je za Provjereno.

