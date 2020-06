Bivšem načelniku riječke krim policije Željku Krunešu određen je istražni zatvor. Sumnjiči ga se, između ostalog i za poticanje na teško ubojstvo. Od prve prijave do istražnog zatvora prošlo je čak pet godina.

Željko Kruneš, bivši načelnik riječke krim policije, sumnjiči se za kazneno djelo poticanja na teško ubojstvo, sprečavanje dokazivanja i oštećenje tuđe stvari.

"Moram reći je da je županijski državni odvjetnik posebnim rješenjem odredio da je istraga tajna, dakle ja sadržaj postupovnih radnji odnosno činjenica i podataka koje sam saznao i koje znam u biti ne mogu vam tu iznositi", rekao je Matija Miloš, odvjetnik Željka Kruneša.

U ožujku su u Provjerenom progovorile njegove žrtve. Njegova bivša partnerica otkrila je obitelji Šota kako planira ubojstvo njihovog unuka zbog poslovnog prostora koji je htio na njihovu štetu priskrbiti svom prijatelju.

Tvrde, nagovarao je svog nećaka koji boluje od epilepsije da pregazi dijete. Sve to datira iz 2015. kada je sve i prijavljeno policiji, međutim tada se optužbe odbacuju.

Godine 2018. nasrnuo je službenim automobilom na automobil bivše partnerice kako bi je zastrašio. Svjedočila je i kako joj je gurnuo prste u grkljan. Sindikat policijskih službenika od prvog je dana upoznat sa slučajem.

"Čudno je, cijela ta priča krenula je od samog početka zato što je gospodin Kruneš prijetio sa službenog MUP-ovog maila, nitko to nije istražio, to je čista disciplinska odgovornost. Naravno, oni su štitili svog rukovoditelja, a zašto - neka kažu sami zbog čega to rade. To je jako loša poruka javnosti, policija bi trebala jamčiti sigurnost i povjerenje", rekao je Mario Puškarić iz sindikata policijskih službenika.

Pet godina je prošlo od prijave do istražnog zatvora. U tih pet sumnjiči se kako je napravio još jedno kazneno djelo iz osvete, kako stoji u rješenju o provođenju istrage. Nije bio uhićen, sam je došao na istražno ročište kada mu je određen istražni zatvor.

Reporter Ivan Čorkalo ovom se pričom bavio i u Provjerenom, a na pitanje ima li i ovdje propusta u policijskoj hijerarhiji, Čorkalo kaže: "Sve upućuje na to. Ova priča ne traje od veljače ove godine, kada smo je objavili u Provjerenom, već puno duže. O njoj su bili osobno obaviješteni i bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić i aktualni ministar Davor Božinović. Međutim, reakcije nije bilo sve do onog trenutka kad je Provjereno objavilo priču o tome što je sve radio tadašnji načelnik riječke krim policije.

Nakon toga uslijedila je po službenoj dužnosti reakcija institucija. Zanimljivo je da mi ni u jednom trenutku nismo dobili nikakvu službenu informaciju od Ravnateljstva policije niti od načelnika PU primorsko-goranske. Od veljače do danas u pet sam navrata tražio očitovanje o tome je li Željko Kruneš smijenjen s mjesta načelnika krim policije, je li premješten na neko drugo radno mjesto, je li zatražio odlazak u prijevremenu mirovinu…

O tome se svemu nagađalo u javnosti, ali ni u jednom trenutku službene informacije nije bilo. Jedina službena informacija u ovom slučaju došla je jučer, da mu je određen istražni zatvor od mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Ovaj ćemo slučaj pratiti i dalje."

