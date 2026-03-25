Cijene goriva rastu i razmišljate o kupnji električnog vozila?

No, osim pitanja punjenja i dometa, jedno od važnih pitanja kod kupnje takvih vozila je i njihova polica obveznog auto osiguranja. Osiguranje električnih i hibridnih vozila u nekim se aspektima razlikuje od osiguranja klasičnih automobila, a prije ugovaranja police dobro je znati što točno pokriva i na što treba obratiti pažnju.

Električna vozila često imaju više premije osiguranja u usporedbi s vozilima na unutarnje izgaranje. Glavni razlozi leže u njihovoj višoj početnoj cijeni, skupljim popravcima te specifičnoj tehnologiji poput baterija, koje mogu biti skupe za zamjenu. Iako električna vozila često dolaze s naprednim sigurnosnim sustavima koji smanjuju rizik od nesreća, ukupni trošak popravka i ograničen broj servisa s potrebnim znanjem čine ih skupljima za osiguranje. Međutim, razlika u cijeni osiguranja varira ovisno o modelu, lokaciji i osiguravatelju, pa u nekim slučajevima može biti i manja nego što se očekuje. Ali idemo odgovoriti na sva pitanja korak po korak.

Jesu li električna vozila skuplja za osiguranje?

Općenito, premija osiguranja električnih i hibridnih vozila može biti viša nego kod benzinskih i dizelskih modela. Razlozi za to su:

• Viša početna cijena vozila – skuplji automobili imaju i skuplje popravke.

• Skupe baterije – popravak ili zamjena baterije mogu biti jako skupi, što povećava troškove osiguravatelja.

• Specijalizirani servisi – popravci EV i hibrida često zahtijevaju stručnjake i originalne dijelove, što povećava cijenu popravka.

Koja pokrića su važna kod EV i hibrida?

Osim standardnog osiguranja, kod električnih vozila dobro je razmotriti i dodatna pokrića:

• Osiguranje baterije – u nekim policama baterija nije automatski pokrivena, pa je važno provjeriti uvjete. Osiguranje baterije električnog vozila je važno jer je baterija najskuplja i tehnološki najosjetljivija komponenta vozila. U slučaju sudara, kvarova ili oštećenja (npr. zbog požara, poplave ili prenapona), zamjena baterije može koštati i desetke tisuća eura, što predstavlja značajan financijski teret bez adekvatnog osiguranja.

Baterije su također podložne degradaciji kroz vrijeme i korištenje, a neka osiguranja mogu pokrivati i neispravnosti izvan jamstvenog roka. Osim toga, i manja fizička oštećenja – koja ne bi bila kritična za klasične motore – mogu kod baterije zahtijevati kompletnu zamjenu, što dodatno povećava trošak. Zato je važno provjeriti pokriva li polica osiguranja i štete povezane s baterijom, posebno kod kasko osiguranja.

• Osiguranje od požara – iako su EV rijetko skloniji požarima nego benzinska vozila, požari uzrokovani kvarovima na bateriji mogu biti intenzivniji.

• Pokriće za punionice i kablove – neki osiguravatelji nude osiguranje za oštećenje ili krađu kućnih punionica i kablova. Ako imaš kućnu punionicu, ona se najčešće tretira kao dio kućanstva, pa može biti pokrivena kroz osiguranje nekretnine. To uključuje štete od požara, strujnog udara, vandalizma ili vremenskih nepogoda – pod uvjetom da je uređaj pravilno ugrađen i prijavljen osiguravatelju. Međutim, kvarovi zbog tehničke greške, lošeg održavanja ili trošenja najčešće nisu uključeni u osnovno pokriće.

Za poslovne korisnike i javne punionice, potrebno je posebno osiguranje, često u sklopu osiguranja opreme ili imovine tvrtke, a može uključivati i odgovornost prema trećim osobama – primjerice ako netko zadobije ozljedu prilikom korištenja punionice.

U oba slučaja preporučuje se provjeriti kod osiguravatelja pokriva li polica i štete uzrokovane električnim prenaponima, krađom kablova ili softverskim greškama, jer to nije uvijek standardno uključeno. Kako je riječ o relativno novoj tehnologiji, važno je precizno navesti opremu u polici i tražiti posebno pokriće ako je potrebno.

• Osiguranje od nestanka struje – ako vam se isprazni baterija na cesti, neka osiguranja pokrivaju vuču do najbliže punionice. Ako ti EV ostane bez struje na cesti Kasko osiguranje s asistencijom često uključuje pomoć na cesti – slično kao kad benzinsko vozilo ostane bez goriva. Neki paketi asistencije nude i vuču do najbliže punionice. Kod ugovaranja osiguranja za EV, važno je provjeriti uključuje li pomoć na cesti zbog pražnjenja baterije. Neki osiguravatelji to tretiraju kao kvar, dok drugi ne – pa se to mora jasno navesti u polici.

Kako smanjiti troškove osiguranja?

Kao i kod klasičnih vozila, možete smanjiti premiju osiguranja na nekoliko načina:

• Instaliranje sigurnosnih sustava – alarmi i GPS sustavi mogu smanjiti rizik od krađe.

• Vozački dosje – sigurna vožnja i izbjegavanje nesreća mogu vam donijeti popuste.

• Usporedba ponuda auto osiguranja– osiguravajuće kuće nude različite cijene i pogodnosti, pa se isplati istražiti više opcija.

• Paketi osiguranja – kombiniranje auto osiguranja s drugim vrstama (npr. kućno osiguranje) može donijeti popuste.

Osiguraj.me je pripremio za vas i listu pitanja koje trebate postaviti osiguravatelju prije nego ugovorite policu auto osiguranja za EV:

1. Pokriva li osiguranje štetu na bateriji u slučaju sudara, požara, poplave ili prenapona?

2. Je li zamjena baterije pokrivena ako dođe do potpunog oštećenja?

3. Pokriva li polica parcijalna oštećenja baterije (npr. manja udubljenja koja mogu zahtijevati cijelu zamjenu)?

4. Uključuje li se trošenje baterije ili degradacija u neko posebno osiguranje?

5. Je li uključena pomoć na cesti ako ostanem bez struje (prazna baterija)?

6. Pokriva li asistencija vuču do najbliže punionice? Ima li ograničenje udaljenosti?

7. Nudite li mobilne punionice kao dio asistencije (i gdje su dostupne)?

8. Mogu li dobiti zamjensko vozilo ako je moje EV neupotrebljivo zbog baterije?

9. Koje su najčešće situacije koje nisu pokrivene za električna vozila?

Kako EV i hibridi postaju sve popularniji, osiguravatelji prilagođavaju svoje police. Očekuje se da će s vremenom cijene osiguranja pasti, jer će popravci postati jeftiniji i dostupniji, a statistike pokazati realne rizike vožnje EV-a. Dakle, ako razmišljate o kupnji električnog ili hibridnog vozila, obavezno provjerite što vam osiguranje pokriva i kako možete optimizirati troškove. EV i hibridi donose nove prednosti, ali i specifične izazove u osiguranju, pa je pametno dobro se informirati prije odabira police. Za sva pitanja, tu je Osiguraj.me!