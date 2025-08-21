Čak 75% Hrvata online kupuje odjeću i modne dodatke, plaćaju gotovo isključivo – karticama

Hrvati nigdje ne idu bez platnih kartica – čak 96% građana koristi barem jednu karticu, a gotovo polovica građana ih ima tri ili više, pokazalo je novo istraživanje MasterIndex koje je za Mastercard provela agencija Improve u travnju ove godine na više od 1.000 korisnika bankarskih usluga u dobi od 18 do 55 godina. Debitne kartice najčešći su izbor – koristi ih 86% ispitanika, dok 47% koristi kreditne kartice, pri čemu je popularnija charge (38%) nego revolving varijanta (18%). Prepaid kartice koristi 28% građana.

Istraživanje je pokazalo da korištenje kartica raste s dobi i primanjima – građani stariji od 40 godina i oni s višim prihodima u prosjeku posjeduju 2,8 kartica, dok gotovo polovica ispitanika (44%) ima čak tri ili više kartica.

Virtualne kartice sve popularnije, a plaćanje karticama postaje svakodnevno

Na fizičkim prodajnim mjestima, 70% građana karticama plaća tri ili više puta tjedno. Kartično plaćanje najviše koriste osobe u dobi od 40 do 49 godina (38%), visokoobrazovani (37%) i oni s višim primanjima.

Posebno je zanimljiv rast korištenja virtualnih kartica putem mobitela ili pametnog sata, koje kao sredstvo plaćanja koristi 24% ispitanika, što je rast od sedam postotnih poena u odnosu na prošlu godinu. Među mladima od 18 do 29 godina čak trećina koristi ovu vrstu plaćanja, a najviše ih nalazimo u Zagrebu, Istri, Primorju i Gorskom kotaru te među onima sa srednjim i visokim primanjima.

„Rastuća popularnost virtualnih kartica i visoka prisutnost kartičnog plaćanja pokazatelj su koliko brzo Hrvati prihvaćaju digitalna rješenja u svakodnevnom životu“, istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. „To otvara priliku za daljnji razvoj usluga koje su brže, sigurnije i jednostavnije za korištenje, a upravo takva rješenja Mastercard kontinuirano donosi na tržište“.

Gotovina još uvijek prisutna, ali kartice dominiraju

Plaćanje na rate postaje važan alat za građane – više od polovice ispitanika (53%) već koristi obročnu otplatu, što im omogućuje bolju alokaciju troškova (60%) i lakše plaćanje većih iznosa (58%). Ovaj način plaćanja popularniji je kod starijih od 40 godina i građana s višim primanjima. Nešto više od trećine zahvaljujući ratama ističe da si može priuštiti određene stvari koje inače ne bi mogli (34%).

Iako gotovina i dalje ima svoje mjesto, posebno među onima s nižim prihodima, kartice su sada dominantan oblik plaćanja na prodajnim mjestima, a mladi sve više koriste digitalna rješenja za plaćanje.

Gotovo polovica građana kupuje online barem jednom mjesečno

Online kupovina sada je već uobičajeni dio potrošačkog ponašanja, što potvrđuje podatak da gotovo polovica građana (48%) kupuje online barem jednom mjesečno. Pritom, valja naglasiti, 93% građana svoju online kupnju plaća karticama. Rast broja onih koji plaćaju karticama online na mjesečnoj razini (52%) pokazuje kako sigurnost i praktičnost digitalnog plaćanja sve više dobivaju na važnosti. U online kupnji, očekivano, prednjače mladi i građani viših prihoda, nego oni s nižim. Građani, pokazuje istraživanje, online najviše kupuju odjeću i obuću (75%), elektroniku (42%), kozmetičke proizvode (37%) i ulaznice za kino, kazalište i koncerte (32%).

Napojnice putem kartica sve prihvaćenije

Da kartice postaju sve raširenije i kad je u pitanju davanje napojnica pokazuje podatak da je već 31% građana koristilo ovu opciju. To predstavlja značajan porast od 12 postotnih poena u odnosu na prošlu godinu. Kartično davanje napojnica posebno podržavaju oni s visokim prihodima (25%) i oni koji su to već isprobali (28%).

