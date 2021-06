Nevjerojatnim poklonom samoborski osmaši iznenadili su svog razrednika i profesora biologije Antu Ševu. U gradu je osvanuo plakat kojim mu zahvaljuju što im je, osim najboljeg profesora, postao i najbolji prijatelj. Ovaj nam je mladi učitelj ispričao da je ostao u šoku kada je vidio plakat posvećen baš njemu.

Biti dobar učitelj koji će svojima učenicima prenijeti znanje, a istovremeno od malih osnovnoškolaca do maturanata učiniti ljude s velikim Lj nije lako. No jednom je samoborskom profesoru to uspjelo.

Ljubav profesora biologije i razrednika Ante Ševe prepoznali su osmaši Osnovne škole Samobor i to mu odlučili pokazati poklonom kakav se rijetko viđa. Velikim plakatom zahvalili su mu na svim trenucima kojima je obilježio njihovo osnovnoškolsko obrazovanje.

''Jednom će uspomena na školu izblijedit', a za tebe to Ante nikad neće vrijedit. Fala ti jer si nam bio najbolji razrednik, a postao najbolji frend. Tvoj 8.D'', napisali su učenici.

Nije mogao suzdržati emocije

Mladi je profesor ostao, malo je reći, iznenađen.

''Predivno je to od njih. To nisu napravila samo djeca nego i roditelji, to je bio timski posao. Zavrtjelo mi se kad sam vidio, emocije su krenule. Trebalo mi je četiri-pet puta da pogledam i dođem sebi'', ispričao nam je oduševljeni profesor biologije Ante Ševo.

Kaže da je od svoje djece očekivao puno toga, no ovo je i njega ostavilo bez riječi. ''Očekivao sam svašta jer su fenomenalni i baš smo se povezali, a i jako su kreativni. Nije me inače lako iznenaditi, ali ovo je bilo baš iznenađenje. Ovo je vrhunac rada u školi'', rekao je.

Otkrio nam je i da su učenici iskoristili priliku kako bi mu pokazali koliko ga dobro poznaju.

''Na ovom su plakatu skriveni i neki detalji. Na primjer, ovaj lik koji je prikazan je Komander Erwin iz anime serije 'Attack on Titan'. Ja sam to s njima čitao i gledao, a oni su rekli da njegov karakter odgovara mome, pa su na plakat stavili njega. To daje posebnu dimenziju koja pokazuje koliko te djeca poznaju i koliko ste povezani'', kaže molekularni biolog.

Ni ostali učitelji u školi nisu ostali ravnodušni na poklon omiljenom profesoru. ''Sad su djeca postavila visoki standard. I neki učitelji koji su u mirovini su rekli da nikada nisu dobili tako velik i poseban poklon'', otkriva Ševo. Poklon je to koji je okrunio divnu vezu jednog učitelja i njegove djece.

