Stanovnici zagrebačkog naselja u stalnom su strahu: "Može se dogoditi da bude kaos"

Stanovnici zagrebačke Grmoščice noćima ne spavaju zbog straha od klizišta. Kažu, nakon što se na susjednoj parceli počela graditi stambena zgrada, u svojim su dvorištima primijetili pucanje zidova i tla.

Odvojene stepenice, popucala zemlja, zidovi – stanovnici Grmoščice lijeve sa strahom gledaju u svoje kuće.

"Od mog brata nažalost sve je otišlo. On ne spava noćima, on čuje pucketanje, ne znam kako da kažem, teško mu je, a teško je i nama", kroz suze je rekla Marija Alija.

Strah od klizišta - 2 Foto: DNEVNIK.hr

I ranije je ovdje bilo pomicanja tla, zbog vode iz nesanirane bivše ciglane na vrhu brda. Najnoviji problemi, ističu stanari, javljaju se od kad je krenula gradnja na susjednoj parceli.

"Nitko od investitora nas nije obavijestio niti je došao da popriča sa nama nego su samo zadali kvote i počeli gradit i raditi nered. U pitanju je cijelo brdo, nas desetak, petnaestak kuća do glavne ceste. Može se desiti da svi otkližemo i da bude kaos", kazao je još jedan stanovnik Grmoščice lijeve Damir Gonđić.

Strah od klizišta - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Kažu, žive u strahu za svoje živote i imovinu.

"Protiv ljudi, investitora nemamo apsolutno ništa, samo želimo nekakvu sigurnost, da ćemo ostati tu di jesmo. Starosjedioci smo, cijeli život smo tu, bojim se za svoju unučad", dodala je Alija.

Grmoščica je, inače, jedno od najvećih zagrebačkih klizišta.

"Svi ovdje koji smo mogli graditi smo mogli graditi visoke prizemnice. I to pod posebnim uvjetima klizišta i to samo starosjedioci,. Nisu smjeli novi dolaziti baš radi ovoga, da se ne bi pokrenulo klizište. Tri kata i podzemne garaže, to su zgrade, ako ja nisam mogao dobit za prizemnicu kako treba, ja ne znam kako su oni dobili, na čudan način", rekao je Gonđić.

Iz Grada, koji je izdao građevinsku dozvolu, kažu, s obzirom na to da se radi o terenu svrstanom u pretežito nestabilna područja investitor je morao dostaviti geomehanički elaborati, što je i učinio.

Strah od klizišta - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Vlasnik parcele i investitor, Dragan Zovko, ističe, za sve ima građevinsku dozvolu i radi se u skladu sa zakonom. Svjestan je, kaže, zabrinutosti susjeda, pogotovo nakon ekstremnih vremenskih uvjeta.

"Građevinski radovi koji se provode na navedenoj parceli temelje se na pravomoćnoj građevinskoj dozvoli, izdanoj od strane nadležnog upravnog tijela. Svi radovi izvode se u skladu s važećim zakonima i projektno-tehničkom dokumentacijom, pod stalnim stručnim nadzorom. Svjesni smo zabrinutosti susjeda, osobito nakon nedavnih ekstremnih vremenskih uvjeta i obilnih padalina, koje su dodatno opteretile već osjetljiv teren Grmošćice, poznat po klizišnim karakteristikama. Nažalost, na vremenske uvjete nismo mogli utjecati, no činimo sve kako bismo što brže završili zatrpavanje građevinske jame, kako bi se omogućilo prirodno slijeganje tla i dodatna stabilizacija terena", rekao je Zovko i dodao.

"Kao dodatnu mjeru zaštite, pilotirane su susjedne čestice, kako bi se dodatno osigurala stabilnost tla i susjednih objekata. Jedan od susjeda je prijavio oštećenje zida i pomicanje tla u svom dvorištu, te smo odmah po zaprimanju prijave pristupili procjeni stanja. Bez obzira na uzrok, preuzeli smo obvezu sanirati prijavljenu štetu u dogovoru s vlasnikom i nadzorom. Stojimo na raspolaganju za daljnju komunikaciju i spremni smo na suradnju sa svim nadležnim tijelima i susjedima."

Strah od klizišta - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Za Dnevnik Nove TV oglasio vlasnik tvrtke izvođača radova.

"Gradilište na navedenoj lokaciji privremeno je zatvoreno temeljem nalaza građevinske inspekcije, radi utvrđenih tehničkih nedostataka u dijelu zaštite građevinske jame. Nedostaci su u međuvremenu otklonjeni u skladu s propisima i uputama nadležnih službi, što je potvrđeno inspekcijskim nadzorom, te je gradilište ponovno otvoreno za nastavak radova. Također, obavještavamo Vas da današnjim inspekcijskim nadzorom nisu utvrđeni novi nedostaci", kazao je Davorin Klopan, vlasnik tvrtke izvođača radova.

"Što se tiče zabrinutosti susjeda zbog mogućnosti klizišta i pukotina na objektima, ističemo kako se situacija aktivno prati, a svi eventualni utjecaji na okolne parcele i građevine bit će stručno procijenjeni. U slučaju potvrđene štete, ista će se sanirati u skladu sa zakonom i o trošku odgovorne strane, nakon provedbe potrebnog vještačenja i utvrđivanja činjeničnog stanja. Cilj nam je osigurati sigurnost i zakonitost radova, kao i zaštitu interesa svih uključenih strana. U potpunosti surađujemo s nadležnim tijelima i spremni smo poduzeti sve potrebne korake kako bi se spriječile daljnje štete", dodao je.

Građevinska inspekcija već je bila na lokaciji. Pronašli su nepravilnosti koje je investitor zatim uklonio, pa je s radovima nastavljeno. Nakon kiša susjedi su zvali policiju – inspekcija je ponovno izašla na teren. Potvrdili su nam, i u srijedu se obavljao nadzor gradilišta. Nalaz s nestrpljenjem čekaju zabrinuti građani koji će i ovu noć, kažu, nemirno spavati.