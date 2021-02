Da jedni drugima ponekad možemo biti sunce koje vedri i najmračnije oblake, dokazuje priča Siščanke koja je nakon potresa pronašla ''novu obitelj'', i to u – Splitu. Sve je počelo na Facebooku…

Život u Sisku nakon 29. prosinca mnogima više nije isti. Iako je razorni potres mnoge ljude ostavio bez domova i svega što su u životu gradili, učinio je jednu dobru stvar – pokazao nam još jednom koliko su velika srca Hrvata. Na svojoj je koži to osjetila i 34-godišnja Milana Studen iz Siska. Njezina je kuća stradala u potresu, a iako ni od koga nije tražila pomoć, dobila je ono što joj je najviše trebalo.

''Imam najljepšu priču na zemaljskoj kugli'', počela je svoju priču Milana. Sve je počelo na Facebooku.

''Nakon što se dogodio potres, otišla sam k teti u Novu Gradišku. Tamo smo djeca i ja mogli biti tri dana jer je teta morala na operaciju. Javila mi se jedna žena na Facebooku u inboks treba li pomoć. Ali tada ti ne treba ništa osim psihičke pomoći'', počela je pričati Milana.

''Nije pitala što trebam, nego...''

U moru pitanja treba li joj čega, javila se jedna Dijana iz Splita.

''Nije me pitala što trebam, nego kako sam, kako su djeca. To mi je trebalo. Onda je rekla: 'Ajde, makni se otamo i u Split s djecom.' Moj muž radi u Virovitici i rekla sam da ćemo vidjeti. Rekao je da odemo u Split dok se još tlo trese'', kaže. Tako je i bilo. S djecom i suprugom se spakirala i krenula u Split Dijani koju nikada prije nije vidjela niti su prije potresa znale jedna za drugu.

Dijana Paraman Babić i njezin suprug Boris dočekali su ih raširenih ruku.

''Ne mogu vjerovati da postoje toliko dobri ljudi. Nemoguće mi je da sam ja upoznala tako dobre ljude. Najviše me dirnulo što su nam dali svoju spavaću sobu, a oni su u dnevnoj sobi spavali. A kad smo došli, svakoga od nas je čekao potpuno novi donji veš. Suze mi same idu'', kaže Milana i priča kako im u Splitu nije nedostajalo baš ničega. Za njezinu djecu su pribavili i igračke.

Obitelji Studen nakon potresa smještaj ponudili u Splitu - 4 (Foto: Privatni album)

''Kad sam rekla Dijani da mi nije ništa potrebno osim psihološke pomoći, ona je organizirala da mi sutradan u stan dođe psiholog. Došao je Darko iz Zagreba. Dijana i njezina obitelj su čak otišli iz stana da mi možemo razgovarati s psihologom'', ispričala nam je Milana.

Dijanina prijateljica Studenima je pronašla apartman u Splitu čija im je vlasnica ponudila besplatan smještaj.

''S gazdaricom Mirjanom Glavaš ujutro smo pili kavu. Ona bi ponekad i otišla s djecom u šetnju. To mi je kao obitelj. A bila su tamo u drugom apartmanu i dva studenta, oni su se poigrali s mojom djecom pa bi nekad došli kod mene na kapučino i radili mi društvo'', opisuje oduševljeno svoje doživljaje Milana.

Dobro se dobrim vraća

A oduševio ih je splitski Crveni križ koji je ponudio platiti režije vlasnici apartmana u kojemu su odsjeli.

U Splitu je s djecom i suprugom Milana bila do 24. siječnja. Tada su se vratili u svoj dom u Sisku. ''Nisam mogla vjerovati da se to može dogoditi, da ti u nekoliko sekundi sve nestane. Kuća je i sama po sebi bila u lošem stanju, potres ju je još dodatno oštetio'', rekla je. Kaže da su nakon prvog potresa dobili zelenu naljepnicu, no kuća je sada dobila nova, veća oštećenja, pa čekaju da im ponovno dođe statičar.

Ne prođe niti jedan dan se Milana ne čuje sa svojom splitskom obitelji. ''Moji Splićani… Bila sam tamo niti mjesec dana, ali oni su moja obitelj'', rekla je.

Milana kaže da im nikad neće moći zahvaliti za sve što su učinili za njezinu obitelj. Zahvalit će im zato karma, jer dobro se dobrim uvijek vraća.

