Novi predsjednik Sjedinjenih Država neće odmah u Bijelu kuću, nego će Joe Biden funkciju preuzeti nakon inauguracije, koja se održava u podne 20. siječnja 2021. godine.

Ime novog američkog predsjednika znamo, no izborni proces još uvijek nije gotov. Nakon izbornog dana 3. studenog, prvi sljedeći važan datum je 8. prosinac. Do tada savezne države trebaju prebrojati sve glasačke listiće, razmotriti tužbe, te eventualno ponovno prebrojati glasove. Guverner svake države do tada mora potvrditi rezultat izbora i objaviti imena dobitnih elektora ili izbornika.

Elektori će se 14. prosinca sastati u svojim saveznim državama i službeno glasovati. Ne zaboravimo da u Americi birači biraju 538 elektora, a ne izravno predsjednika. U mnogim saveznim državama elektori su zakonom obvezani glasovati onako kako su glasovali birači u njihovim državama. To je zapravo pravilo i ako zakona nema, jer se rijetko događa da elektor glasuje suprotno.

Devet dana kasnije, 23. prosinca, rok je do kojega elektorski glasovi iz svake savezne države moraju doći u Washington, gdje će ih potvrditi Kongres.

Na ovim izborima Amerikanci su birali predsjednika, ali i cijeli Predstavnički dom, te dio Senata američkog Kongresa. Novi saziv Kongresa prisegnut će 3. siječnja. Tri dana nakon prisege, članovi oba doma Kongresa počet će s provjeravanjem i prebrojavanjem elektorskih glasova te raspravljanjem o mogućim primjedbama.

Cijeli proces u Kongresu mora završiti do 20. siječnja, kada će biti inauguracija novog predsjednika. Točno u podne, 20. siječnja Joe Biden će prisegnuti i službeno postati 46. predsjednik SAD-a, a prije njega će prisegnuti i njegova potpredsjednica Kamala Harris.

Uobičajeno se cijeli ovaj proces odvija bez većih problema, no ove godine moglo bi biti drugačije. Aktualni predsjednik Donald Trump ne prestaje govoriti o izbornoj prijevari, ali bez ponuđenih dokaza. Stalno najavljuje tužbe, no stručnjaci su uvjereni da one neće utjecati na izborni rezultat.

Novoizabrani predsjednik sve ovo vrijeme neće sjediti prekriženih ruku. Već je objavljena internetska stranica s popisom glavnih tema kojima će se baviti: to su Covid-19, ekonomski oporavak, rasna jednakost i klimatske promjene.

