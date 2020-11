Kamala Harris koja ulazi u Bijelu kuću kao potpredsjednica izabranog predsjednika, demokrata Joea Bidena, kazala je u svojoj prvoj reakciji nakon objave izborne pobjede da je spremna "početi raditi" na poslu koji ih čeka.

"Izbori su puno više od toga jesmo li u pitanju Joe Biden ili ja. Riječ je o duši Amerike i našoj spremnosti da se borimo za nju. Imamo puno posla pred sobom. Počnimo", napisala je Harris na Twitteru.

Vodeći američki mediji proglasili su Bidena pobjednikom izbora, nakon što je postalo jasno da je pobijedio ju Pennsylvaniji, a on je rekao da ima namjeru biti predsjednik svih Amerikanaca.

Trump međutim odbija priznati poraz i tvrdi da izbori još nisu gotovi.

Kamala Harris je prva žena i prva Afroamerikanka izabrana na mjesto potpredsjednice SAD-a. I njezinu karijeru pratile su kontroverze, uključujući optužbe s lijevog krila Demokratske stranke da ima povijest provođenja oštre kaznene politike koja je većinom pogađala crnce.

Izabrani predsjednik Biden i Harris, senatorica iz Kalifornije, imaju jedan teret iz prošlosti. Harris je kao kandidatkinja na demokratskim predizborima iznijela među najoštrijim kritikama Bidenu u debatama na nacionalnoj televiziji.

Harris je optužila Bidena da se protivio politici razvoženja crne djece školskim autobusima u većinom bijele škole 1970-ih. Rekla je da je 77-godišnji Biden dio starog, gardijskog političkog establišmenta koji nije predstavljao Demokratsku stranku.

"U Kaliforniji je postojala djevojčica koja je bila dio drugog razreda koji su integrirali u javne škole i nju su vozili u školu svaki dan, ta djevojčica bila sam ja", rekla je 55-godišnja Harris Bidenu.

Biden ju je, međutim, iako razočaran tim nastupom, izabrao za potpredsjednicu rekavši da nije zlopamtilo.

Harris je rođena 20. listopada 1964. u Oaklandu u Kaliforniji. Njezina majka bila je istraživačica raka koja se doselila iz Indije, a njezin otac je ekonomist iz Jamajke.

Harris je većinu svoje mladosti provela u Montrealu u Kanadi prije nego što je otišla na Sveučilište Howar, povijesni crnački koledž u Washingtonu te diplomirala pravo na Kalifornijskom sveučilištu Berkeley.

Probila se na političku scenu Kalifornije kada je izabrana za okružnu tužiteljicu San Francisca i uskoro postala prva žena i crnkinja koja je postala glavna državna tužiteljica Kalifornije 2011.

To joj je pomoglo kasnije u političkoj karijeri. Kao senatorica je stekla nacionalno priznanje među demokratima zbog oštrih ispitivanja dužnosnika Trumpove administracije.

Zbog njezine povijesti borbe protiv reforme kaznenog pravosuđa u Kaliforniji dok je djelovala kao glavna državna tužiteljica, navukla je na sebe prezir progresivaca koji su je optužili da se igra "policajca" u vrijeme kad su jačali prosvjedi diljem zemlje kojima su se tražile sustavne promjene u policiji.

No Harris je često podržavala progresivne politike oko pitanja kaznenog pravosuđa i govorila je da nikada neće pozivati na smrtnu kaznu dok je bila okružna tužiteljica San Francisca. Tog obećanja se držala i nakon ubojstva policajca i time privukla kritike.

Harris je kao glavna državna tužiteljica govorila da se osobno protivi smrtnoj kazni, ali ju je branila na sudu.

Uz Bidenovu obitelj veže je i prijateljstvo s Bidenovim sinom Beauom, državnim tužiteljem iz Delawarea koji je umro od raka.

Svoju predsjedničku kandidaturu najavila je 2019. i na prvu se činila obećavajućom. Nakon prve debate povela je u anketama, ali je ispala iz utrke u prosincu nakon što se njezina kampanja našla na meti kritika.

Kritičari kažu da je teško utvrditi njezin ideološki stav, ali je su je većinom opisivali kao pragmatičnu i umjerenu.

Harris je kao predsjednička kandidatkinja podržala zabranu kontroverznog "frackinga", metode izvlačenja nafte i plina, ali sada podržava Bidena koji nije za zabranu.

Ipak, Harris je kao senatorica od 2016. podržala mnoge liberalne politike, od zaštite okoliša do proširene migracijske politike.

Mnogi demokrati predviđaju da bi upravo ona mogla biti Bidenova nasljednica 2024. ili kandidatkinja na nekim kasnijim izborima.

Njezina uloga američke potpredsjednice još je po nečemu posebna. Njezin suprug Doug Emhoff, pravnik specijaliziran za postupke u svijetu zabave, bit će prvi "drugi gospodin" u povijesti.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN