Znamo da Trump i Biden nisu jedini kandidati na izborima. Poraz je priznao poznati reper Kanye West. Pokušao se kandidirati tako što je obožavatelje nagovarao da nadopišu njegovo ime na listić, što je u SAD-u dopušteno.

Reper Kanye West u utorak je glasao za sebe kao sljedećeg američkog predsjednika nakon dugotrajne kampanje obilježene nestalnim izjavama i nagađanjima da bi mogao prisvojiti nešto glasova crnaca od demokrata Joea Bidena.

Kasno u utorak navečer, pjevač i modni dizajner priznao je da je njegov pokušaj 2020. godine završio, sugerirajući da njegova zadaća nije gotova.

Prije toga, pjevač je tvitao da je "prvi put u životu glasao za predsjednika Sjedinjenih Država i to za nekoga kome zaista vjerujem ... sebi."

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1