I više od deset dana nakon održanih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Država glasovi se još broje. Atmosfera diljem SAD-a je napeta i vlada strah od nemira i nasilja, a Donald Trump je prvi put priznao da je Biden pobijedio.

Aktualni američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je prvi put javno priznao da je njegov demokratski protivnik Joe Biden pobijedio na predsjedničkim izborima, ali je ponovio svoje neutemeljene tvrdnje da su izbori namješteni.

"Pobijedio je jer su izbori namješteni", napisao je Trump na Twitteru.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

Mediji su Bidenovu pobjedu proglasili još 7. studenoga, ali Trump otad odbija priznati poraz.

Pobjede u Arizoni i u Georgiji demokratu Joe Bidenu su donijele 306 elektorskih glasova izbornog kolegija, a za ukupnu pobjedu bilo mu je potrebno njih više od 270. Glasovi se broje u još nekoliko država, a u to vrijeme aktualni predsjednik tvrdi da su izbori obilježeni raširenim prijevarama.

Trump na društvenim mrežama dijeli navodne dokaze za izborne prijevare, većinom putem krajnje desnih medija poput Breitbarta i One America News Networka.

"Demokrati godinama propovijedaju kako su nesigurni i namješteni naši izbori. Sada govore kako je divan posao napravila Trumpova administracija i učinila izbore 2020. najsigurnijima ikad. Zapravo je to istina, osim onoga što su oni učinili. Lažni izbori!", poručio je Trump u jednom od posljednjih objava na Twitteru.

For years the Dems have been preaching how unsafe and rigged our elections have been. Now they are saying what a wonderful job the Trump Administration did in making 2020 the most secure election ever. Actually this is true, except for what the Democrats did. Rigged Election!