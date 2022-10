Ministarstvo financija na svojevrsnu turneju u 27 gradova poslalo je izložbu "Euro na kotačima". Kako sve to izgleda na prvoj stanici, u Vukovaru je provjerio reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Na vukovarskoj tržnici cijene se zbrajaju u kunama. Za cijene u eurima mora se razmisliti. Verica Dujić prodaje kruške za 10 kuna. Na pitanje koliko je to u eurima, odgovara: "Valjda euro i pol, tako nešto, ne znam", kaže.

Ni drugi na tržnici nisu baš znali točan odgovor, a pravi odgovor je jedan euro i 33 centa, ali teško bismo to znali da nam nisu izračunali u edukacijskoj putujućoj izložbi koja Hrvate priprema na euro. I to na njezinoj prvoj stanici - u Vukovaru.

Uz to kako prepoznati pravu od lažne, na izložbi možete doznati i da je euro novčanica napravljena od 100% pamuka. Sve kako bi prelazak na euro prošao što jednostavnije.

Ivan Čornenki ne želi da Hrvatska prijeđe na euro. "Zato što gubim. Kad dobijem socijalno gubim", kaže. "Najviše će mi smetati taj sitni kovani novac. Stalno ću morati razmišljati koliko vrijedi", kaže Ivan Deverni. Od nove godine prelazi se na euro. No to neće biti naglo, preko noći, već postupno. A upravo pitanje - kako to postupno? Najčešće se postavlja.

"Najviše ih zanima informacija o dvojnom iskazivanju cijena i o onom periodu od 2 tjedna tijekom kojih će moći koristiti i kune i eure. Traže potvrdu da će moći doći u trgovinu, platiti u kunama i dobiti povrat svojeg novca u eurima. To vrijedi do ponoći 14. siječnja", kaže Vesna Cruickshank, edukatorica.

Šef Hrvatske udruge banaka otkrio tko će biti najugroženiji rastom kamata, ali i poručio: "Kamate kod nas ne mogu eksplodirati"

Do kraja 2023. godine i to po fiksnom tečaju od 7 kuna i 34 lipe u banci, pošti i Fini moći će se zamijeniti kune u eure. I to one eure koji će promovirati Hrvatsku u cijeloj Europi. Na poleđini 1, 2, 5 centi nalazi se glagoljica. Na poleđini 10, 20 i 50 centi nalazi se Nikola Tesla. Na poleđini 1 eura nalazi se kuna. I na poleđini 2 eura – karta Hrvatske.

Kuna uskoro odlazi u povijest! Koji je najlakši način zamjene u euro?

Kako se od prvog siječnja ne bi griješilo s preračunavanjem cijena kao na vukovarskoj tržnici, svoje znanje možete testirati u virtualnoj trgovini. Vrijeme je novac. Stoga se treba dobro pripremiti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.