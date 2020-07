Whitney Houston i Bobby Brown vjenčali su se 1992. godine, a rastali 2006. U braku su dobili kćer Bobbi Kristinu, koja je preminula tek pola godine nakon majke.

Glazbena diva Whintey Houston i Bobby Brown bili su u centru pozornosti i na vrhuncu slave kada su se vjenčali 18. srpnja 1992. godine. Naizgled savršena kombinacija kasnije se pokazala vezom punom problema, koji su započeli i prije nego što su stali pred oltar.

Par se upoznao na dodjeli nagrada Soul Train Music Awards 1989. godine te su nedugo zatim započeli romansu. Tri godine kasnije stali su pred oltar u vili u New Jerseyju, no njihov brak bio je prepun skandala i ispada, a okončan je 14 godina kasnije. Mnogi su govorili kako je bio osuđen na propast od samoga početka.

Bobby je u knjizi izdanoj 2017. godine ispričao kako se Whitney previše drogirala cijelu njihovu vezu, a na dan vjenčanja uzela je veliku količinu kokaina. Priznao je kako je bio šokiran potezom svoje buduće supruge, koja ga je ponudila drogom, no on ju je odbio. Često je govorio kako on nema nikakve veze s njezinim problemima s ovisnošću.

"Pušio sam travu, pio sam pivo, no ne, ja nisam kriv za to što je Whitney završila u paklu droge", napisao je Brown u knjizi. Malo nakon njihovog vjenčanja tabloidi su počeli nagađati o nevjeri oba supružnika, koju je par dosta kasnije i priznao. Brown je rekao jednom prilikom kako misli da su se vjenčali iz pogrešnih razloga. Istaknuo je kako je pjevačica htjela da joj slika u javnosti bude bolja, a on je samo htio ljubav.

Tijekom svoje turbulentne veze imali su brojne probleme, među kojima su i oni koje su povezivali s nasiljem u obitelji. Bobby je uhićen 2003. godine jer je navodno udario pjevačicu, no kasnije su sve optužbe odbačene. U braku su dobili kćer Bobbi Kristinu, a nakon rastave 2006. godine, Whitney je imala skrbništvo nad njom.

Whitney Houston preminula je 11. veljače 2012. u dobi od 48 godina, a pronašli su je mrtvu u kadi u hotelu. Njezina kći preminula je samo šest mjeseci nakon slavne majke, a imala je tek 22 godine.