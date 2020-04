Whitney Houston i Bobby Brown u braku su bili od 1992. do 2006. godine. Par je punio novinske stupce prvo zbog velike idile, a na kraju zbog raspada braka i problema s drogama.

Whitney Houston i Bobby Brown bili su na početku glazbeni par iz snova. Princeza popa pronašla si je srodnu dušu u princu swinga. Glazbenici su bili u centru pozornosti i na vrhuncu slave kada su se vjenčali 1992. godine. Do rastave 2007. godine njihov brak je postajao glavna tema tračeva i medijskih napisa, zbog droga do nasilja, a na kraju su se razišli kao potpuno drugačije osobe.

Par se upoznao na dodjeli nagrada Soul Train Music Awards 1989. godine. Oboje su bili na valu velikog uspjeha u tom trenutku, a Houston je kasnije rekla kako je Bobby bio vruća roba u to vrijeme. "S prijateljima sam sjedila iza njega. Smijali smo se i vrpoljili, a čitavo sam vrijeme lupala Bobbyja u zatiljak glave. Ispričala sam mu se, a kada se okrenuo rekao mi je samo da prestanem. Samo sam promislila da me zaista mrzi", ispričala je pjevačica u jednom intervjuu.

Vjenčanje i veliki uspjeh njihovih karijera

Vezu su započeli brzo nakon toga, a prvi put kada ju je zaprosio Whitney ga je odbila jer, kako je rekla, to joj nije bilo u planu onda. Ljubav je i dalje cvjetala, a vjenčali su se 18. srpnja 1992. godine. Bobby je tada bio na glasu kao zločesti dečko, bio je upucan, bio je dio bande, a već je imao troje djece s dvije različite žene. Whitey je s druge strane bila dobra djevojčica scene koja je imala čisti ugled i pjevala je ljubavne balade koje su osvajale javnost.

Četiri mjeseca nakon vjenčanja Houston je bila na vrhuncu slave zbog hita "Tjelohranitelj" u kojem je glumila s Kevinom Costnerom. U filmu je otpjevala nekoliko pjesama, među kojima je i klasik "I Will Always Love You". Soundtrack filma osvojio je tri nagrade Grammy. U ožujku iduće godine rodila je svoje prvo dijete, kćer Bobbi Kristinu Brown.

U to su vrijeme već krenule glasine o njihovoj vezi. Pričalo se da Whitney ima aferu s sugogodišnjom suradnicom Robyn Crawford. Pjevačica je demantirala sve glasine, no one nisu stale sve do danas. Kako je Brown govorio, njihov brak je bio osuđen na propast od prvoga dana. Smatrao je kako su se vjenčali iz pogrešnih razloga, što je shvatio tek kasnije. Istaknuo je kako je pjevačica htjela da joj slika u javnosti bude bolja, a on je samo htio ljubav. Još prije njihovog vjenčanja mediji su nagađali da je u biseksualnoj vezi sa svojom asistenticom, a pjevačica je brakom s Brownom navodno sve demantirala.

Problemi s drogom i problemi u braku

Njihovo koketiranje s drogama dovelo je do toga da ih mediji sve više krenu opsjedati, a tu su počeli svi problemi i njihov pad. Upravo su Bobbyja optuživali da je upoznao Whitney s drogama, no on je u svojim memoarima sve negirao te je rekao da je prvi put vidio pjevačicu da uzima droge na dan njihovog vjenčanja.

Houston je počela biti sve nepouzdanija, otkazala je 1999. godine nekoliko koncerata, dok je jedan od njih u rasprodanoj areni otkazala 15 minuta prije nego što je trebala početi. Godinu kasnije je trebala nastupati na dodjelama Oscara, no to se nije dogodilo jer joj je glas patio, a nije mogla odraditi ni prve probe. Pjevačica je nekoliko godina kasnije priznala da puši marihuanu te uzima kokain i pilule s alkoholom. Tijekom braka s Bobbyjem dvaput je bila na rehabilitaciji, a 2009. godine je u intervjuu s Oprah priznala da je sve krenulo nakon filma "Tjelohranitelj" te je do 1996. godine drogu uzimala na dnevnoj bazi.

Bobby Brown je uhićen 2003. godine jer je navodno udario Whitney, no kasnije su sve optužbe odbačene. Godine 2005. Par se pojavio u reality showu koji je pratio Browna, a serija je pokazala drugu stranu popularne Whitney Houston. Vikala je, psovala i ponašala se potpuno drugačije od onoga na što su fanovi navikli. Brown je dok je njezina karijera cvjetala snimio samo jedan album u njihovom braku, koji je bio potpuni promašaj.

Umrla je pet godina nakon rastave

Rastali su se 2006. godine, a skrbništvo nad kćeri je imala Whitney. Tri godine nakon pjevačica je priznala da je vidjela kako se sve oko nje raspada, no to si nije htjela priznati. Rekla je kako Browna nikada nije prevarila, već je samo uzimala droge cijelo vrijeme.



Slavna pjevačica preminula je 11. veljače 2012. godine u dobi od 48 godina. Pronašli su je mrtvu u kadi u hotelu, a uzrok smrti je slučajno utapanje nakon što je uzela previše droge. Kćer Whitney Houston i Bobbyja Browna, Bobbi Kristina, preminula je samo šest mjeseci kasnije, a imala je samo 22 godine.