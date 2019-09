Whitney Houston preminula je 2012. godine, a 2020. na turneju kreće njezin hologram.

Glazbena diva preminula je 2012. godine u 49. godini života.

Beživotno tijelo glazbenice otkrili su vatrogasci i osoblje hotela na Beverly Hillsu koji su se prvi našli na mjestu događaja. Iza sebe Whitney Houston ostavila je kćer Christinu Brown, koja je na sličan i tragičan način napustila svijet tri godine kasnije.

Whitney i njezin suprug Bobby Brown razveli su se kada je njoj bilo 14 godina. Oboje su se borili s ovisnošću o drogama, za čime je posegnula i njihova kći, na koju je majčina smrt ostavila teške posljedice. Zbog psihičkog stanja čak je dva puta boravila u bolnici, a njezino beživotno tijelo pronađeno je kao i majčino - u kadi.

Ipak, za njezinu je smrt u 23. godini života krivim proglašen njezin dečko Nick Gordon, koji ju je navodno fizički i psihički maltretirao te financijski iskorištavao, baš kao što je Bobby zlostavljao njezinu majku. I dok obitelj priželjkuje da se njihova dva anđela puste da počivaju u miru, drugi ljudi imaju neke potpuno druge zamisli.

Naime, upravo je objavljena turneja holograma glazbene dive za 2020. godinu pod nazivom "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" koja će sadržavati bend, plesače i prateće vokale. I dok njezini obožavatelji i dalje tuguju što je nema, ovu su turneju nazvali sramotnom te načinom da se samo zaradi na preminuloj divi, a ne da joj se oda počast.

Turneja će započeti 23. siječnja u Meksiku, a koncerti će se održati i u Velikoj Britaniji, Škotskoj, Irskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Švicarskoj, Njemačkoj te još nekoliko zemalja Sjeverne Amerike.

"Ovo nije Whitney", "Molim da mene ne tjerate da radim nakon što umrem", "Whitney, nisi ovo zaslužila", "Hologrami su tako jezivi", samo su neki od komentara obožavatelja na Twitteru, dok su drugi oduševljeni idejom.

"OStvaramo novu vrstu koncertnog iskustva stvorenu da uhvati tu magiju. Kad je nastupala, tamo je bila neusporediva karizma i osjećaji - to je ono što ćemo donijeti publici", tvrde organizatori ne spominjući kako će na tome itekako masno zaraditi.

I kad kažemo "tome", mislimo na tragično preminulu zvijezdu koja je zaslužila mir koji nije imala tijekom života.