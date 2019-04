Whitney Houston navodno je bila u dugogodišnjoj vezi s prijateljicom i suradnicom Robyn Crawford.

Od smrti pjevačke dive Whitney Houston prošlo je dugih sedam godina, i od tada je o njenom životu i karijeri bilo puno toga izrečeno i napisano. O preminuloj pjevačici govorili su njezin bivši suprug Bobby Brown, šogorica Pat Brown, bivši suradnik Clive Davis i mnogi drugi.

No, jedna se osoba odlučila oglasiti tek sad. Riječ je o Robyn Crawford, ženi s kojom je Whitney surađivala dugi niz godina ali i navodno imala višegodišnju ljubavnu aferu i koja je odlučila izdati memoare o vremenima koje su zajedno provele.

Tako će se knjiga "A Song for You: My Life with Whitney Houston" na policama knjižara naći već ove jeseni, što su i potvrdili iz izdavačke kuće Dutton.

Robyn je dosad u javnosti bila poznata kao pouzdana i odana prijateljica pokojne pjevačice, koja je ostala skrivena od svjetla velike pozornice, no koja je uvijek bila uz nju i činila je sretnom. U memoarima će otkriti sve detalje njezina kompliciranog života i odnosa s Whitney.

Njihova veza se nije često spominjala u vrijeme dok je Whitney bila živa, no to se promijenilo nakon njezine tragične smrti.

Tako je prošle godine objavljen dokumentarni film u kojem je otkriveno kako je pjevačica zapravo bila biseksualka. Priču su čak potvrdili Bobby Brown i više članova obitelji što je šokiralo javnost.

Robyn je za Whitney radila 15 godina, a poznavale su se još kao tinejdžerice i prije nego je ona postala planetarno popularna. Putevi su im se razišli 2000. godine, nakon čega se zapravo Whitneyin život počeo raspadati, kao i njezina borba s ovisnošću.

U dokumentarnom filmu "Whitney: Can I Be Me" njezin bivši tjelesni čuvar David Former izjavio je kako su se Robyn i Bobby Brown čak fizički sukobljavali zbog žene koju su voljeli.

"Dijelile su kuću, često i krevet. Mislim da je njihova veza bila najvažnija i najpozitivnija u Whitneyinom životu", zaključio je autor dokumentarca Nick Broomfield.